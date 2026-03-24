Schulreport PS: Seit sechs Jahren gilt in Pirmasens, dass schrittweise die Schulen modernisiert werden sollen – das beste Beispiel dafür sind die drei Gymnasien.

Wer sich mit dem Zustand der drei Gymnasien beschäftigt, muss zunächst einmal einige Jahre zurückblicken: Die Schulplanung nach der Jahrtausendwende hat nämlich zunächst das Schreckgespenst hervorgerufen, dass der Standort des Hugo-Ball-Gymnasiums in der Lemberger Straße wegen des hohen Sanierungsaufwands aufgegeben werden sollte, indem das Gymnasium auf den Kirchberg ziehen sollte. Und die dort beheimatete Käthe-Dassler-Realschule plus, die sollte es nicht mehr geben. Heute, 15 bis 20 Jahre später, blicken Schulen und Politiker in der Horebstadt auf ein politisches Gedankenspiel zurück. Allerdings hat die sogenannte Schulrochade auch eine Menge Schaden angerichtet: Nicht nur, dass im Ball-Gymnasium zwischenzeitlich wegen der unsicheren Situation die Schülerzahlen einbrachen, es wurde auch über Jahre hinweg nichts in Instandhaltung und Sanierung des heute knapp 50 Jahre alten Gymnasiums investiert. Und das zu einer Zeit, als es der Betonbau aus den 1970er Jahren notwendig gehabt hätte, modernisiert zu werden. Nebenbei: Nicht besser ist es dem Leibniz-Gymnasium in der Innenstadt und dem Immanuel-Kant-Gymnasium auf dem Horeb ergangen, es wurde ein wenig repariert, aber nicht in einen zeitgemäßen Schulhauszustand investiert.

Diese Situation fand Michael Maas bei seinem Amtsantritt als Bürgermeister und Baudezernent vor sieben Jahren vor. Ein Sanierungsstau in einem gewaltigen Ausmaß an den drei Gymnasien. Gleichzeitig hat die Stadtpolitik, auch getragen von einem neuen Schulentwicklungsplan gemeinsam mit dem Landkreis, von der Schulrochade Abstand genommen. Denn die Schülerzahlen hatten sich anders als vorher gemutmaßt entwickelt: Stabilität und Zunahme lösten den prognostizierten Schülerschwund ab – da wurden sowohl die Käthe-Dassler-Realschule plus als auch das Hugo-Ball-Gymnasium gebraucht. Und weil das Gymnasium an seinem angestammten Standort am Fahrschen Wald bleiben sollte, galt es – wie in den beiden anderen Gymnasien – den Sanierungsstau abzuarbeiten.

11,7 Millionen Euro seit 2020 in die drei Gymnasien investiert

Der Baudezernent setzte von Anfang an bei den drei Gymnasien auf den neuen Weg, Schritt für Schritt über mehrere Jahre die Schulgebäude auf Vordermann zu bringen. Was nicht nur günstiger als Generalsanierungen ist, auch zeitlich lassen sich einzelne Gewerke im laufenden Schulbetrieb besser umsetzen. Aber Maas war klar: Mit einigen hunderttausend Euro wie an kleineren Grundschulen ist es bei den Gymnasien nicht getan, was sich im Verlauf der vergangenen sechs Jahre bestätigt hat. Rund 11,7 Millionen Euro wurden seit 2020 in die Sanierung der drei Gymnasien investiert. Und es werden noch einige Millionen hinzukommen, denn weitere Modernisierungsprojekte stehen bevor. Mit dem Kant-Gymnasium wurde überhaupt noch nicht richtig angefangen. Da steht im kommenden Jahr der Start für die Fachsaalsanierung an. Im Hugo-Ball-Gymnasium wurde zwar schon jede Menge erledigt von neuen Dächern bis zu zeitgemäßen Fenstern, aber es warten noch einige große Brocken, und auch im Leibniz-Gymnasium muss die Turnhalle in der Christiansgasse grundlegend auf Vordermann gebracht werden. Der Baudezernent ist noch lange nicht am Ende des Sanierungsmarathons…

Hugo-Ball-Gymnasium: Vor 20 Jahren schon wurden die Kosten für eine Generalsanierung des Gymnasiums, das 1974 seinen Betrieb aufgenommen hat, auf über 20 Millionen Euro veranschlagt. Der Beweis dafür, dass es an allen Ecken und Enden gehakt hat – und dass es auch mit der schrittweisen Sanierung nicht billig werden wird. Seit 2020 hat die Stadt nun schon 5,6 Millionen Euro in das Gymnasium gesteckt, mit denen bis 2025 für 1,1 Millionen Euro die Fenster erneuert wurden, für 2,46 Millionen Euro die Dächer saniert wurden, für 50.000 Euro die Schule digitalisiert wurde, für 80.000 Euro eine Photovoltaikanlage installiert wurde, für 800.000 Euro die Fassade saniert wurde, für 450.000 Euro die Beleuchtung erneuert wurde, für 600.000 Euro die Heizungsanlage modernisiert wurde, für 250.000 Euro die Fassade der Turnhalle modernisiert wurde und für 50.000 Euro eine Durchsageanlage eingebaut wurde.

In diesem Jahr kommen rund 750.000 Euro für den Abschluss der Dachsanierungen hinzu, indem der D- und E-Bau neue Dächer bekommen. Damit wird bis Jahresende eine Sanierungssumme von 6,6 Millionen Euro erreicht. Das war es aber noch lange nicht im Ball-Gymnasium: Auf dem Sanierungsplan bis zum Jahr 2028 steht die Sanierung der Fachsäle, die Erweiterung der Verwaltung und die Modernisierung des Brandschutzes.

Kant-Gymnasium steht am Anfang, Leibniz-Gymnasium ist bald durch

Immanuel-Kant-Gymnasium: Noch am Anfang mit den Modernisierungen steht die Stadt im Kant-Gymnasium auf dem Horeb. Bislang wurden zwischen 2020 und 2023 lediglich 15.000 Euro in die Digitalisierung der Schule gesteckt, die gleiche Summe wurde in die Flachdachsanierung des Neubaus investiert. Ab 2027 sollen die Arbeiten am Kant-Gymnasium aber Fahrt aufnehmen. Im kommenden Jahr soll die mehrfach verschobene Sanierung der Fachsäle beginnen. 2025 hatte der Stadtrat schon grünes Licht gegeben für das auf 2,27 Millionen Euro veranschlagte Modernisierungsprojekt, das die komplette Erneuerung des Fachsaaltraktes beinhaltet. Auch eine Fenstererneuerung und die Verschattung des Neubaus ist ab dem Jahr 2027 geplant, wofür 250.000 Euro bereitgestellt werden. Weitere Fassadenarbeiten, die noch ohne Kostenschätzung sind, hat die Stadt ebenfalls auf dem Sanierungsplan.

Leibniz-Gymnasium: Am weitesten gediehen ist die Sanierung des Leibniz-Gymnasiums in der Innenstadt. Die seit 2020 laufenden Arbeiten sollen in diesem Jahr ihren vorläufigen Abschluss finden mit dem letzten Fenstererneuerungen. Bis zum Jahresende wird die Stadt 4,49 Millionen Euro investiert haben: 1,27 Millionen Euro in den Austausch von Fenstern und Verschattungen, 2,4 Millionen Euro in die Sanierung von Elektroinstallationen, Brandschutz und Fachsälen, 600.000 Euro in den Fensterbau der langen Schulhofseite, 60.000 Euro in Malerarbeiten in den Fluren, 80.000 Euro in Geländererhöhungen, 50.000 Euro in eine Durchsageanlage und 80.000 Euro in die Treppenanlage am Haupteingang. Der Baudezernent sieht am Jahresende, wenn der Fensteraustausch auf der langen Schulhofseite abgeschlossen ist, zwar das Schulgebäude an sich auf Vordermann gebracht, aber danach steht das nächste Projekt im Leibniz-Gymnasium an: Auf der anderen Seite der Christiansgasse muss die Sporthalle grundlegend saniert werden.