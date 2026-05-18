Die Parkbrauerei druckte sein Konterfei auf Schoppengläser. Heute ist der Schuhplattler Burkhard „Burgi“ Zahn ein Schlabbeflicker. Gerne blickt er auf seine Erlebnisse zurück.

Früher war Burkhard Zahn in der Südwestpfalz bekannt wie ein bunter Hund: als Schuhplattler, Sänger, Spaßmacher. Vor allem aber ist „Burgi“, wie ihn seine Weggefährten liebevoll nennen, einer, der sich die Freude am Leben nicht verderben lässt.

Auch beim Gespräch macht der 76-Jährige Witze. Dabei fehlt ihm die aktive Zeit in den Vereinen und auf den Bühnen. Hinzu kommt ein schwerer Verlust: Seine Frau starb vor einigen Jahren. Seit sechs Jahren lebt der gelernte Bäcker in Pirmasens, wo er früher schon als Hausmeister arbeitete.

40 platteln bei den „Original Trualbtalern“

Seiner Leidenschaft, dem Schuhplatteln, hatte sich Zahn schon damals verschrieben. Was einmal ein prägender Teil seines Lebens werden würde, begann eher zufällig. „Das fing an, als ich in Zell am See Urlaub gemacht habe und dort mit dem Schuhplatteln in Kontakt kam. Ein Schuhplatteltrainer hat mich angefixt. Mit meinem Freund Bert Fritzenwanker stand ich wenig später bei der Kerwe zusammen und da war die Idee einer Schuhplattelgruppe geboren. Das war 1976“, erzählt Zahn.

Als er bei Leder Schmenger in Pirmasens beschäftigt war, besorgte sein Chef ihm und seinen Mitstreitern die ersten Lederhosen. Der erste Auftritt folgte beim Landfrauenfest in Dietrichingen, wo Zahn lange lebte und sich in verschiedenen Vereinen engagierte. Aus der kleinen Runde wurde schnell eine große Gruppe: 40 Personen, darunter auch Frauen in Dirndl, gehörten schließlich dazu. Mit den „Original Trualbtalern“ war auch der passende Name gefunden.

Von Volksmusiksendung bis Filmauftritt

Fortan machten sie alle Stadt- und Dorffeste in der Region unsicher und traten auch in der Pirmasenser Festhalle auf. Zweimal pro Woche wurde trainiert. Die Handschläge auf Oberschenkel und Schuhe verlangten Körperbewusstsein und Konzentration. Dazu kamen Gesangs- und Sketcheinlagen, bei denen das Publikum einbezogen wurde. Besonders diese Mischung sei gut angekommen, erzählt Zahn stolz. „Irgendwann haben uns dann Leute vom Südwestfunk gesehen und gefragt, ob wir nicht bei der Fernsehsendung Glaskasten auftreten könnten. Das war dann unser erster Auftritt in Mainz“, erinnert er sich. Weitere Fernsehauftritte folgten, unter anderem in der Volksmusiksendung „Im Krug zum grünen Kranze“, die von 1969 bis 1989 in der ARD lief.

Ob Volksmusiker oder Schlagersänger wie Rex Gildo und Nicole: Burkhard Zahn hat sie im Laufe seiner aktiven Jahren alle getroffen. Sogar beim Film war „Burgi“ mit seiner Gruppe dabei. „Das war damals eine Riesengaudi für uns alle. Die Dreharbeiten fanden in Vittel statt und der Film handelte vom Krieg, also einem ernsten Thema. Wir traten als Schuhplattler in mehreren Szenen auf und mussten uns alle Bärte wachsen lassen. Dafür hat dann jeder von uns 300 Mark bekommen“.

Auf Park-Schoppenglas mit Lederhose und Hut

Doch weder Film noch Fernsehen sind dem 76-Jährigen am stärksten in Erinnerung geblieben. Einen anderen Höhepunkt seiner Schuhplattelkarriere nennt Zahn bis heute zuerst: die Reise in die USA. „Damals führte unser Weg sogar über den Großen Teich, rüber in die USA. Dort machten wir über mehrere Wochen eine Tour durch alle Clubs von den Niagarafällen bis nach Florida. Das war mit das Beeindruckendste, was ich jemals erleben durfte“.

Ein Erinnerungsstück ist ganz greifbar: Sichtlich gerührt zeigt „Burgi“ ein Schoppenglas der Parkbrauerei, auf dem er mit Lederhosen und Hut zu sehen ist. „Die Parkbrauerei war irgendwann unser Sponsor und da wurden 10.000 Gläser hergestellt, die mir gewidmet wurden. Das war eine tolle Anerkennung“, erzählt der Wahl-Pirmasenser.

Mit vielen Gruppenmitgliedern von damals ist Zahn bis heute befreundet. Regelmäßig treffen sie sich zum Kartenspielen in Dietrichingen. „Wenn ich dann von Pirmasens komme und dort aufschlage, freuen sie sich und rufen schon von Weitem: ,Oh, der Schlabbeflicker kommt!’“, erzählt Zahn lachend.