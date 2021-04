Wer ist Tony Hadley? Unbekannt? Und doch ist seine Stimme allen im Ohr, die Pop- und Rocksender hören, denn mit Hits hat wie „True“, „Through The Barricades“, „Gold“ oder „Only When You Leave“ ist er als Sänger von Spandau Ballet in die Pop-Geschichte eingegangen.

Es war in den 80er Jahren. Bands wie Visage, Ultravox, Culture Club, Duran Duran, Adam & The Ants, The Human League, Heaven 17, Roxy Music oder Spandau Ballet standen hoch im Kurs der New Romantics, einem kurzlebigen Trend der Popkultur, deren Anhänger meist modisch gestylte, konsumorientierte und politisch desinteressierte Jugendliche waren. Die Musiker feierten einen Hit nach dem anderen, doch so plötzlich sie auftauchten, waren die meisten auch wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Geblieben sind ihre Lieder, eingängig und glatt poliert.

Tony Hadley schwamm mit seiner Band Spandau Ballet auf dieser Welle mit, schrieb zahlreiche Ohrwürmer, mit denen die Band zwischen 1980 und 1989 überaus erfolgreich war. Ihr größter internationaler Hit „True“ – Platz eins in Großbritannien, vier in den USA und neun in Deutschland. Und auch das gleichnamige, am 4. März 1983 veröffentlichte Album stand weit oben in den Charts.

Nirgendwo sonst außerhalb ihrer Heimat waren die Briten so beliebt wie in Deutschland. Und doch dauerte es bis 1985, bis sie ihr erstes Konzert in der Region gaben: Am 1. Oktober in der Saarbrücker Saarlandhalle. Auf der Set-Liste standen damals all die Hits der ersten vier Alben. Es sollte das einzige Konzert der Band im Südwesten bleiben. 1990 trennte sich Spandau Ballet, der Erfolg suchte sich andere Protagonisten.

Die Musiker Martin und Gary Kemp entdeckten ihre Liebe zur Schauspielerei – so spielte Gary Kemp unter anderem den Manager von Whitney Houston im Film „Bodyguard“. Und Tony Hadley, der bei seiner Beteiligung an der Band-Aid-Single „Do They Know It’s Christmas“, seinem Auftritt beim Live-Aid 1985 in London und beim legendären Konzert für Nelson Mandelas im Wembley Stadium im Juni 1988 als Sänger brillierte, versuchte solo sein Glück. Doch Hadley – wie sein Kollege Bryan Ferry von Roxy Music immer adrett im Anzug auf der Bühne – konnte mit seinen neuen Songs nicht mehr an die Zeit mit Spandau Ballet anknüpfen. Das Publikum hatte sich andere Helden gesucht, und für Nostalgiker war das Ende von Spandau Ballet noch zu frisch.

Hadleys drei Solo-Alben „Tony Hadley“, „True Ballads“ und „Talking To The Moon“ schafften es noch einmal für kurze Zeit in Großbritannien in die Charts. In Deutschland stand er mit der Single „Lost In Your Love“ 1992 für fünf Wochen in der Verkaufshitparade. An der Seite von Marc et Claude war Hadley mit dem Song „Feel You“ 2002 schließlich ein letztes Mal in den deutschen Charts.

In seinen Konzerten singt er bis heute die alten Hits, denn, so Hadley, „bei einem Konzert sollte man den Gästen das bieten, was sie sich wünschen. Also singe ich natürlich alle großen Hits aus der Spandau-Ballet-Zeit“. Dazu gesellen sich einige neuere Nummern und Coversongs wie „Somebody To Love“ von Queen, „Life On Mars“ von David Bowie, Duran Durans „Save A Prayer“ oder „Dakota“ von den Stereophonics.

Und da mittlerweile im Musikgeschäft Geld fast nur noch mit Konzerten zu verdienen ist – zumindest bis Corona –, war Tony Hadley auch in der Region immer mal wieder live zu erleben. So zum Beispiel im November 1999 in der Saarbrücker Congresshalle oder 2007 auf dem Tbilisser Platz ebenfalls in Saarbrücken. 1996 tourte er mit „Night of the Proms“ und spielte im Frühjahr 2018 und 2019 im Mannheimer Capitol. Gemeinsam mit Julia Neigel ist er in diesem Jahr für den 18. Juni beim Bassum-Open-Air in Niedersachsen gebucht. In Neigels Heimat – der Pfalz – ist dagegen kein Konzert vorgesehen.