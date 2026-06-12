Die Umstände des Ligarauswurfs werfen Fragen auf.

Nun ist das eingetreten, was viele Beobachter befürchtet hatten. Der ohnehin schon schmale Kader der FKP-Footballer wurde durch die Abspaltung eines Teils des Vereins und die damit verbundene Neugründung der Pfalz Warriors in der fünften Liga noch dünner, ein spielfähiges Team zu stellen noch schwieriger.

Die Praetorians müssen hoffen, dass Ligaobmann Christian Freund ihrem Einspruch stattgibt. Die, nach Angaben der Praetorians, unterschiedlichen Informationen über die Anzahl der benötigten Atteste werfen natürlich Fragen auf und geben Anlass zur Hoffnung.

Die Tatsache, dass der ehemalige Praetorians-Präsident Mario Kapila, der nicht unbedingt im Frieden von den FKP-Footballern gegangen war, nun als Präsident des Konkurrenzvereins Warriors und Präsident des rheinland-pfälzischen Verbands mindestens indirekt an der Situation beteiligt ist, zeigt auch, dass eine solche Doppelrolle in der angespannten Lage rund um den Pirmasenser Football zumindest unglücklich ist.