Wenn die Stadt Pirmasens meint, fünf Minuten vor Beginn des „Spaziergangs“ eine Maskenpflicht verkünden zu müssen, muss sie das auch durchsetzen können.

Die als „Spaziergang“ deklarierte Versammlung am Montag verlief glücklicherweise friedlich. Wer ein Blick auf die wenigen Sicherheitskräfte hatte, vermag sich nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn die Situation eskaliert wäre. Polizei und Ordnungsamt waren vielleicht willens, aber nicht mal im Ansatz in der Lage, die kurzfristig verhängte Maskenpflicht durchzusetzen. Zuerst wurde über die Ordnungskräfte geflucht, dann wurden sie ausgelacht und verspottet. Ein Großteil der Spaziergänger ignorierte die Anweisungen. Die paar Mitarbeiter des Ordnungsamtes und das geschätzte Dutzend Polizisten wirkten schlicht überfordert. Das Ordnungsamt hat sich mit dem Vorgehen blamiert. Wer plant solche undurchdachten Einsätze?