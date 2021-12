Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadtverwaltung ist genauso konsequent wie der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Viele schöne Ziele aber wenig konkretes.

In den seit zwei Jahren erarbeiteten Papieren für eine Nachhaltigkeitsstrategie der Stadtverwaltung steckt viel Arbeit drin. Große Tabellen wurden mit Daten gefüttert und viele Konferenzen dürften nötig gewesen sein, um zu dem knapp 50-seitigen Papier zu kommen. Wer jetzt aber konkrete Maßnahmen mit präzisen Zeitplänen erwartet, dürfte enttäuscht werden. Die Abwanderung soll gestoppt werden, lautet eines der Handlungsfelder. Das versucht die Stadtspitze seit über 20 Jahren schon. Aussagen wie „In 2022 wird ein vernünftiger Radständer am Rathaus installiert“ sind in dem Papier Fehlanzeige. Maas und sein Team bleiben ähnlich wolkig wie das Koalitionspapier der neuen Bundesregierung. Die ganze Arbeit war aber nicht umsonst. Es dürfte für einen Bewusstseinswandel in der Verwaltung gesorgt haben, dass etwas passieren muss.