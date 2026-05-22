Tobias und Rebecca Dexheimer übernahmen 2025 den Pirmasenser Musiksommer im Neufferpark und führten diesen mit neuem Konzept zu einem neuen Besucherrekord.

Die Eventreihe beginnt am Donnerstag, 4. Juni, mit dem im letzten Jahr wetterbedingt ausgefallenen Benefizkonzert für Kinderprojekte im Winzler Viertel. Hier wuchs der Veranstalter auf und engagiert sich dort seit Jahren mit seiner Frau und den Firmen Pfalz-Caterer, Feierverleiher und Feiersaal. Eröffnet wird der Musiksommer um 18 Uhr von Oberbürgermeister Markus Zwick mit dem obligatorischen Fassanstich.

The Red Couch mit Pepa Pirmann (links) und Markus Wille waren am 27. Juli 2025 beim Pirmasenser Musiksommer. Foto: Peter Schneider

Manuel Bastian & Friends werden eine halbe Stunde später den Neufferpark rocken und zum besagten Bandchef an Leadgitarre und Gesang gesellen sich hierfür Jan-Luca Ernst (Bass, Gesang), Marko Burkhart (Gitarre, Gesang) und Schlagzeuger Jerome Zimmermann. Auf dem Programm stehen Lieder aus dem Segment Hard’n’Heavy. „Wir spielen zwei Stunden inklusive Pause und die Songs sind geheim“, erzählte Bastian schmunzelnd dieser Zeitung. Die Band wird ohne Gage für den guten Zweck auftreten. Alle Einnahmen aus der Hutsammlung und dem Verkauf von Essen und Getränken werden nach Abzug der Kosten von den Dexheimers gespendet. Der Kaffee- und Kuchenverkauf wird am Eröffnungstag von der Spiel- und Lernstube Winzler Viertel übernommen. Ansonsten wird wie im Vorjahr von frisch gezapftem Bier und Weinschorle über Aperol Spritz bis hin zu alkoholfreien Getränken eine breite Palette angeboten. Natürlich werden die Gäste kulinarisch erneut mit Schnitzeln, Salaten, Currywurst, Pommes und weiteren Leckereien versorgt.

Die Three Leaves (von links) Manuel Bastian, Kristina Gaubatz und Marko Burkhart heizten am 14. November 2019 in Eddis Kellerei ein. Foto: Peter Schneider

„Als organisatorische Verbesserung ist an erster Stelle die neue, größere und nun fest installierte Bühne am gewohnten Standort zu nennen. Links und rechts daneben platzieren wir einige Stehtische und zudem werden 20 weitere Park-Garnituren und eine Handvoll zusätzlicher großer Sonnenschirme aufgestellt. Somit steigern wir die Kapazität abermals“, so Tobi Dexheimer. „Ansonsten bleibt alles beim bewährten. Für die Kids wird es auf dem Spielplatz abermals eine Hüpfburg geben und diesmal wird es möglich sein, bei schlechtem Wetter die Konzerte von Akustik-Duos in die renovierte Park-Villa zu verlegen“, führte der emsige Veranstalter weiter aus. Dies würde Father & Son, The Red Couch und Pim Jam betreffen, die allesamt als große Zugpferde über die Region hinaus gelten. Insbesondere die Ausnahmemusiker Andy Lübbert und Stefan Glass alias Pirm Jam kann man seit vorigen Sommer nun wieder in ihrer Heimat Pirmasens erleben.

Als Schmankerl fürs Publikum sind insbesondere zwei Events zu nennen. Am 20. Juni spielt die Marius Müller-Westernhagen Tribute-Band Halleluja aus der Region Zweibrücken viele Hits der deutschen Musiker-Ikone. Der Focus liegt hierbei auf der Live-Platte von 1989/90, die durch ihre Einzigartigkeit die Massen begeisterte. Danach wird das Fußball-WM-Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste auf einer Großleinwand auf der Bühne live in den Neufferpark übertragen.

Die Palatine Brothers Band machten am 9. Juli 2022 beim Kupa-Open-Air Pirmasens mit. Foto: Peter Schneider

Den 8. August hingegen sollten sich alle Fans der Schlagermusik im Kalender notieren, denn Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen aus Bobenheim-Roxheim werden an diesem Tag besagte Genre-Freunde mit zahlreichen Kult-Hits der 1970er Jahre in Stimmung bringen. Guckt man sich die nachfolgend aufgeführten Konzerttermine, respektive die Bands genau an, so fällt auf das stilistisch eine große Bandbreite der handgemachten Livemusik abgedeckt ist und bei entsprechend gutem Wetter die nächsten Besucherrekorde purzeln könnten. „Unser großes Ziel ist es, dass sich im idyllisch gelegenen Biergarten weiterhin alle Generationen zum gemütlichen Beisammensein einfinden“, erläuterte Dexheimer dieser Zeitung abschließend.

Die Termine

4. Juni: Manuel Bastian & Friends (Benefizkonzert, Hard´n Heavy)

11. Juni: Jan-Luca Ernst & Band (Rock & Pop)

18. Juni: Three Leaves (Pop & Rock)

20. Juni: Halleluja (Westernhagen Tribute) und Fußball-WM Public-Viewing Deutschland-Elfenbeinküste

25. Juni: Flashback (Oldies)

2. Juli: Tricoustix (Pop & Rock)

9. Juli: Father & Son (60er & 70er Rock)

16. Juli: The Red Couch (Classic- & Deutsch-Rock)

8. August: Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen (70er Schlager-Hits)

13. August: Palatine Brothers Band (Classic-Rock)

20. August: The Rocking Tones (Pop & Rock)

27. August: Pirm Jam (Rock)

3. September: Downwind (Classic- Rock).

Einlass 17 Uhr. 20. Juni und 8. August ab 16 Uhr. Konzertbeginn jeweils 18.30 Uhr. Eintritt bei allen Events frei, Hutsammlung.



