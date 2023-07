Viel wurde dieses Jahr über Hugo Ball und seinen vermeintlichen Antisemitismus diskutiert. Im neuen Hugo-Ball-Almanach findet sich dazu kein Text, weil die Ausgabe zu der Zeit schon Redaktionsschluss hatte. Stattdessen geht es weiter mit der kontinuierlichen Forschung.

„Es geht nicht um Neues, sondern um die Konstanz“, erläutert Eckhard Faul, der Geschäftsführer der Hugo-Ball-Gesellschaft bei der Präsentation des aktuellen Hugo-Ball-Almanachs. Seit 2010 erscheint das für die Ball-Forschung wichtige Werk in der Münchner Edition Text + Kritik, in dem nicht nur wissenschaftliche Texte von Bedeutung seien, sondern auch immer wieder wahre Schätze im Zuge der Digitalisierung auftauchen.

Zum 14. Mal gibt die Stadt Pirmasens den Hugo-Ball-Almanach heraus, in dem es vordergründig um das vielfältiges Werk des Lebenskünstlers gehe, in dem aber auch Autoren und Künstler aus dem unmittelbaren Umfeld von Dada vertreten seien. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den nachbarschaftlichen Strömungen wie Expressionismus, Futurismus und Surrealismus seien genauso wichtig, findet Faul – ebenso, die Wirkungsgeschichte Dadas bis ins Heute nachzuvollziehen, erklärt Faul.

Wagners „Geheimnis“

In der neuen Ausgabe sind zwei Texte zentral: der durch die Digitalisierung entdeckte Prosatext „Das Geheimnis“ von Friedrich Wilhelm Wagner, (1892-1931), der am 25. Januar 1914 in der Wiener Tageszeitung „Die Zeit“ abgedruckt war. Darin geht es um das Paar Emmy Hennings (1885-1948) und Johannes R. Becher (1891-1958), der expressionistischer Autor war, und später als Kultusminister der DDR bekannt geworden ist, für die er auch die Nationalhymne gedichtet habe.

Wilfried Ihrig, der den Beitrag verfasst hat, ist eigentlich Spezialist für den expressionistischen Schriftsteller Friedrich Wilhelm Wagner, der aus Bad Kreuznach stammt. Ihrig kam mit dem Fund wegen Emmy Hennings, die vor Hugo Ball mit Becher liiert gewesen war, auf die Hugo-Ball-Gesellschaft zu. Das Interessante an dem Text sei, dass es eigentlich ein fiktiver Text sei, der aber mit Klarnamen arbeite und einen Einblick in das relativ bewegte Beziehungsleben von Emmy Hennings gewähre, findet Faul.

Der Dadaist Alfred Vages

Der zweite unbekannte Text stammt aus dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Es ist ein Beitrag von Bernhard Rusch über Alfred Vages, einen relativ unbekannten Münchner Dadaisten. Der Bezug zu Hugo Ball (1886-1927) sei ein Text über Klabund (eigentlicher Name: Alfred Georg Hermann Henschke, 1890-1928), zu dem der Pirmasenser eine sehr enge Beziehung hatte, erläutert Faul. Beide hätten sich gemeinsam zum Militärdienst gemeldet, als der Krieg ausgebrochen war. Beide wurden nicht genommen. Es sei interessant und wertvoll, einen Blick von Klabund zu haben, einen expressionistischen Autor und Weggefährten Balls, mit dem er bis zu seinem Lebensende befreundet war.

Der aktuelle Almanach ist dünner als gewohnt, er hat etwa hundert Seiten weniger Es ging darum, die Druckkosten anzupassen und den gestiegenen Papierpreis zu kompensieren, erklärt der Geschäftsführer der Hugo-Ball-Gesellschaft. Gewidmet sei der Band dem Hauensteiner Literaturkritiker Michael Braun, der Ende 2022 überraschend starb und ein Glücksfall für die Hugo-Ball-Gesellschaft gewesen sei. Nicht nur, weil er ein profunder Kenner des Ball-Werks und Dada gewesen sei, sondern auch, weil er den Almanach überregional rezensiert habe.

Cabaret Voltaire wieder offen

Sechs Beiträge, sechs Rezensionen, sprich die jüngsten Publikationen zu Dada, plus fünf Anhänge enthält der Almanach Nummer 14. Dazu gehört der Text „Das Haus steht in Flammen, der Kunstraum wird zum Brutkasten“ von Salome Hohl, die über die Wiedereröffnung des sanierten Cabarets Voltaire in der Vielfachkrise schreibt.

Einen wissenschaftlichen Fundus liefert Stephanie Schonach, die sich mit der Sprachkrise bei Hugo Ball beschäftigt und Parallelen zu dem österreichischen Schriftsteller Hugo von Hoffmannstal (1874-1929) und dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) aufzeigt. Eigentlich habe sie das Material für ihre Masterarbeit an der Universität Göttingen zusammengetragen, aber auf Nachfrage ihre Erkenntnisse für ein Kapitel des Almanachs zusammengefasst. Glücklicherweise, findet Faul, denn wenn sich die Studentin nicht an die Ball-Gesellschaft gewandt hätte, wären ihre Erkenntnisse für eine breitere Öffentlichkeit verloren gegangen.

Stempel in goldener Box

Das Almanach-Cover steht im Zeichen eines Hugo-Ball-Stempels, den die Düsseldorfer Collage-Künstlerin Sabine Romy entworfen hat. Ein Exemplar davon hat sie der Pirmasenser Hugo-Ball-Sammlung vermacht, allerdings mit der Auflage, ihn nicht zu benutzen. So liegt der Stempel, der Ball in seinem berühmten Dada-Kostüm aus Pappe abbildet, in einer kleinen goldenen Box in der Pirmasenser Bücherei, während die Rechte der Nutzung bei der Künstlerin verbleiben.

Schon jetzt kündigt Faul eine Perle für alle Dada-Fans an, die sich im kommenden Almanach befinden wird: ein bisher unveröffentlichtes Gedicht von Hugo Ball, das in einer Zeitung aufgespürt wurde.

Lesezeichen

Hugo Ball Almanach, Herausgeber: Stadt Pirmasens in Verbindung mit der Hugo-Ball-Gesellschaft, Text + Kritik Verlag, München 2023, 192 Seiten, 28 Abbildungen, 26 Euro, auch E-Book.