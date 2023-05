Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Biergarten des Caterers V-Zeit im Strecktalpark kommt gut an. Am Samstag sei es richtig voll gewesen. Eine kleine Erweiterung mit zwei dutzend Liegestühlen und Sonnenschirmen auf den Seeterrassen kam noch zu den 100 Biergartenstühlen dazu. Die Atmosphäre am Strecktalweiher verströmt Urlaubsflair.

Die knallroten Liegestühle habe er hauptsächlich wegen der Optik gemacht, erzählt V-Zeit-Inhaber Andreas Schütz. Bisher kann der Gastronom nicht über zu großen Andrang