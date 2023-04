Die Nachfolge von VHS-Leiterin Margit Nuss scheint unter Dach und Fach: Stanislaw Bayer, derzeit noch im Personalamt der Stadt tätig, soll Nuss beerben. Das erfuhr die RHEINPFALZ aus gut unterrichteten Kreisen. Bereits im Januar hatte Dezernent Denis Clauer bei der Vorstellung des Frühjahrssemesters der VHS informiert, dass Margit Nuss im Sommer nach über 30 Jahren an der Spitze der Pirmasenser Volkshochschule in den Ruhestand gehen werde. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll ihre offizielle Verabschiedung am 15. Juni geplant sein.

Als wäre es heute, erinnert sich Margit Nuss an ihren Amtsantritt im Jahr 1992. „Ich hatte das schönste Amtsleiterzimmer der Stadtverwaltung“, sagte sie in einem Interview anlässlich ihres 25. Dienstjubiläums. Damals hatte die Volkshochschule ihren Sitz im Alten Rathaus und der Blick aus ihrem Büro bescherte ihr eine täglich Aussicht direkt auf den Schloßplatz und den Brunnen. Nach Pirmasens kam sie, nachdem das Modellprojekt „Studium Generale Palatinum“, das sie an der VHS Neustadt betreute, ausgelaufen war.

„Ihre Fußspuren sind sehr groß“, sagte Beigeordneter Clauer im Januar dieses Jahres. „Wir sind dennoch optimistisch, dass wir jemanden finden werden, zumal uns Frau Nuss noch mit Rat und Tat zur Verfügung steht.“ Die weise Vorhersage hat sich erfüllt, denn in der Tat soll Bayer der VHS-Chefin bereits mehrfach bei der Arbeit über die Schulter geschaut haben. Die Personalie wird voraussichtlich in der Stadtratssitzung am 24. April behandelt.