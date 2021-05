Für Claudia Simon, Vorstandsmitglied des Pirmasenser Turnvereins, steht Jürgens, „fernab seiner schönen Stimme, für gute Texte in deutscher Sprache, die durchaus zum Nachdenken anregen“.

Eines ihrer liebsten Lieder des Österreichers ist „Griechischer Wein“ aus dem Jahr 1974, mit dem Jürgens einen Nummer-eins-Hit in den deutschen Charts landete. „Das Lied beschreibt die Sehnsucht und das Heimweh griechischer Gastarbeiter im Deutschland der 1970er Jahre und griff somit damalige Lebensrealitäten auf. Auch heute finde ich diesen Song immer noch zeitgemäß“, sagt Simon. Jürgens selbst gab irgendwann in einem Interview preis, dass er die Melodie nach einem Urlaub auf der griechischen Insel Rhodos in nur 20 Minuten schrieb und schon beim Schreiben vom Erfolg des Songs überzeugt war. Anschließend habe er zwei Jahre lang auf einen passenden Text gewartet.

Claudia Simon hat ihr musikalisches Idol auch live erleben dürfen. „Im November 2014 besuchte ich noch ein Jürgens-Konzert in der Mannheimer SAP-Arena. Eigentlich zieht es mich eher zu Konzerten nach Saarbrücken, aber um den schönen Abend in Mannheim war ich dann doch froh. Denn nur wenige Wochen später war Udo Jürgens plötzlich tot“, so Simon.