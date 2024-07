Das vom Eine-Welt-Verein ausgerichtete Sommerfest am Samstag, 3. August, 19 Uhr, eröffnet das Kulturprogramm der Gräfensteiner Theaterspiele. Zu Gast ist der Kabarettist und Musiker Arnim Töpel.

Im Innenhof des Dr.- Lederer- Hauses (ausweichend im Kultursaal) ist die Auftaktveranstaltung geplant, die Töpels Lesung mit seiner Blues-Musik verbindet. Der Heidelberger hat bislang acht Mundart-Krimis veröffentlicht, darunter „De Schorle-Peda“, „Grähm Brüllee“, „Mord beim Männerballett“ und der neueste Titel „Voll Fagnoddelt“.

In seinen gespielten Lesungen widmet er sich nicht einem einzigen Buch, sondern pickt sich Episoden aus allen Werken heraus. Das hat sich bewährt. Zwischendurch gibt es groovige Songs am Piano.

Seit 25 Jahren steht der „Master-Babbler und Blues-Poet“ nun auf der Bühne. Über 3000 Auftritte hat er zwischen Flensburg und Zürich absolviert, viermal ist er bereits in Rodalben zu Gast gewesen. In seinem Showprogramm nimmt er das Publikum mit in seine heiter-scharfsinnigen Kriminalgeschichten - und gleichermaßen auf eine musikalische Reise, denn mit Musik hat er seine Bühnenkarriere begonnen. Sie ist sein Markenzeichen geworden genauso wie der stetige Wechsel zwischen Hochdeutsch und Mundart.

Karten gibt es in Rodalben im Vorverkauf in der „Leseratte und Hobbytique“ Nikolaus, bei Lotto Schneider und im Eine-Welt-Laden, ausnahmsweise nicht in der Tourist-Info.