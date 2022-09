Mit Friedhelm Meinaß (74) hat die Pirmasenser Bachmann Schlafkultur Galerie einen bekannten Künstler für eine Ausstellung gewonnen.

Der Hesse Friedhelm Meinaß gestalte Marken wie Deinhard, Davidoff, Erdgas oder Glenfiddich mit und prägte als Cover-Artist in den 70er Jahren das Aussehen zahlloser Plattencover. Er war Professor an der Darmstädter Hochschule für Design. Seine Arbeiten sind in renommierten Sammlungen vertreten. „Friedhelm Meinaß trägt dick auf“, verkündet er denn auch auf seiner Internetseite.

Wobei Meinaß mit dem Dick auftragen die Farbe meint, die er aus der Tube direkt ganz dick auf die Leinwände fließen lässt. Die freie, expressionistische Linienführung von Van Gogh oder Munch habe er weiterentwickelt, schildert der Künstler weiter. Das dürften Kunsthistoriker etwas anders sehen. Fakt ist, dass der im hessischen Rodgau lebende Künstler einen eigenen Malstil entwickelt hat, der die Farbe dreidimensional belässt. Der Farbkörper, wie er aus der Tube kommt, bleibt erhalten. Würde er in Öl malen, würden die Bilder ewig nicht durchtrocknen. Meinaß benutzt Acrylfarbe, die er gern in fließende Strukturen bringt. Dazu verwendet er Techniken, die früher gerne für Marmorierungen in der Buchbinderei Anwendung fanden.

Bäume, Feuer, Wasser

Beliebtes Motiv von Meinaß sind Bäume, bei denen der Farbfluss besonders gut zur Geltung kommt. So beispielsweise bei der Werkgruppe „Vier Jahreszeiten“, die immer das gleiche Baummotiv zeigt, aber in unterschiedlichen Farbtönen. Andere Motive sind Feuer, Wellen oder Flüsse. Und immer in sehr hellen, fast schon schreienden Farben. Meinaß liebt es laut. Schließlich ist er auch noch als Rockmusiker unterwegs mit seiner Band „Hard2Remember“. Auch hier tut es Meinaß nur in groß und will bereits mit Chuck Berry auf einer Bühne gestanden haben.

Info

Zu sehen bis Jahresende bei Bachmanns Schlafkultur, Pirmasens, Ringstraße 39, Montag bis Freitag von 9.30 bis 12 und 14.30 bis 18 Uhr (mittwochnachmittags ist geschlossen) und Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr.