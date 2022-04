Am Freitag hat der Maimarkt in Pirmasens begonnen. Für viele Schausteller bedeutet er nach rund zweijähriger Zwangspause die Rückkehr zur Normalität.

Tim Ruhstorfer ist glücklich. Der Marktmeister der Stadt Pirmasens schaut zufrieden über den Meßplatz. Am Freitagnachmittag hat dort der Maimarkt begonnen. Für viele Schausteller bedeutet er nach rund zweijähriger Zwangspause die Rückkehr zur Normalität und auch für Ruhstorfer bringt das bunte Treiben viel Arbeit mit sich. Er ist täglich auf dem Festgelände unterwegs und im Gespräch mit den Schaustellern. Die RHEINPFALZ war am Freitagmorgen mit Ruhstorfer auf dem Meßplatz. Gemeinsam mit den Schaustellern ermöglichte der städtische Marktmeister einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Wer etwa wissen will, wie die Schausteller wohnen und wie das mit der Zuckerwatte funktioniert, findet weitere Informationen auf der kommenden Sonderseite zum Maimarkt. Dort finden sich auch so manche Hintergrundinformationen über die Attraktionen auf dem Veranstaltungsgelände an der Blocksbergstraße. Der Maimarkt endet am Sonntag, 8. Mai, mit einem Höhenfeuerwerk.