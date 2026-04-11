Nach drei Toren im Hinspiel in Idar-Oberstein trifft Marc Ehrhart beim souveränen 6:0 auf der Husterhöhe sogar viermal. Pirmasens ist damit wieder Oberliga-Tabellenführer.

Sein FK Pirmasens hatte gerade 6:0 gewonnen und er hatte vier Tore dazu beigesteuert, doch Marc Ehrhart hielt am Samstag nach dem Abpfiff des Oberliga-Heimspiels gegen den SC Idar-Oberstein den Ball ganz flach. „Es war von der ganzen Mannschaft eine gute Leistung. Deshalb habe ich die Chancen bekommen“, merkte der FKP-Angreifer nüchtern zu seinen Saisontoren 20 bis 23 an. Und es sei doch auch „wichtig gewesen, mal wieder zu null gespielt zu haben“. Er selbst sei – trotz des Viererpacks plus Vorlage zum 6:0 – nach dem Verletzungspech im ersten Jahresdrittel „noch nicht bei 100 Prozent“. Da muss es den nächsten Gegnern ja angst und bange sein, wenn sie gegen einen komplett fitten Ehrhart verteidigen müssen. Dass er sich nun auf dem besten Weg befindet, erstmals Oberliga-Torschützenkönig zu werden, ist ihm natürlich nicht schnuppe. „Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde“, sagt der Münchweilerer, „aber an erster Stelle kommt ganz klar der Erfolg mit der Mannschaft, dass wir den Pokal gewinnen und eventuell als Erster aufsteigen“.

Marc Ehrhart umspielt Jason Onyejekwe und trifft zum 1:0. Hinten schaut Nico Wiltz zu. Foto: Martin Seebald

Der 24-Jährige harmonierte prächtig mit Nico Wiltz, der für ihn „ein guter Freund“ sei. Wiltz spielte beim 3:0 und 4:0 jeweils den perfekten Steckpass zum durchstartenden Ehrhart, das 6:0 von Wiltz resultierte aus einem Pass von Ehrhart. „Die beiden haben ihre Qualitäten. Marc nähert sich seiner Topform“, konstatierte FKP-Cheftrainer Daniel Paulus. Schon beim 5:2-Hinspielsieg in Idar-Oberstein (nach 0:2-Rückstand) hatte Ehrhart dreimal getroffen. Ehrhart und Wiltz erhielten Ovationen, als sie elf Minuten vor Schluss ausgewechselt wurden.

Selensky muss passen

Paulus hatte kurz vor dem Anpfiff seine Startelf ändern müssen. Mittelfeldspieler Thomas Selensky hatte beim Warmmachen feststellen müssen, dass ihn seine Knieprellung zu sehr behinderte. Für ihn kam A-Junior Oleksandr Formaniuk, der manch kecke Aktion hatte und die Ecke zum 2:0 schlug. Mit Marvin Schick und Benedikt Stratmann wechselte Paulus zwei weitere U19-Spieler ein. Neben Selensky mussten auch die angeschlagenen Angreifer Dennis Krob und Oskar Prokopchuk zuschauen.

Dagegen hatte Silas Gutmann einen ersten 45-minütigen Einsatz nach sechswöchiger Verletzungspause. Auch Eliakim Kukanda war wieder fit und machte auf der rechten Seite offensiv wie defensiv ein ganz starkes Spiel. Und da auch Kapitän Yannick Grieß nach einem Spiel Rot-Sperre wieder die Abwehr dirigierte, kam Idar-Oberstein nur zu einer einzigen Torchance im gesamten Spiel. „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag, haben alles vermissen lassen und gegen eine bessere Mannschaft verloren“, sagte SCI-Coach Marco Reich, einst als Bundesliga-Profi deutscher Meister und DFB-Pokal-Sieger mit dem 1. FC Kaiserslautern und Werder Bremen.

Decker trifft schon wieder

Till Decker, erstmals in dieser Saison in der Startelf, machte das 5:0 (70.) nach einem klasse Spielzug über Kukanda und Luka Dimitrijevic. Eine Woche zuvor hatte der Angreifer aus Großsteinhausen den 2:2-Ausgleich in Diefflen erzielt.

Eine Stunde nach dem Abpfiff in Pirmasens war auch auf dem Fröhnerhof Schluss. Der 1. FC Kaiserslautern II kam gegen den TSV Gau-Odernheim nicht über ein 2:2 hinaus und musste daher die Oberliga-Tabellenführung an die punktgleichen, aber im Torverhältnis besseren Pirmasenser abgeben. Schon am Mittwoch um 19 Uhr geht das Fernduell um den Titel und den Direktaufstieg in die Regionalliga weiter. Der FKP muss zum SV Auersmacher, der FCK II zu der auf Rang sechs vorgerückten Hertha Wiesbach.