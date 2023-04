Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie viel verraten Schuhe über einen Menschen, und was macht einen guten Schuh aus? Thomas Krauch muss es wissen. Er ist der letzte Schuhmachermeister in Pirmasens mit eigenem Geschäft. Dabei kommt ihm eine bestimmte Art von Schuh niemals an die eigenen Füße.

Herr Krauch, was verraten Schuhe über einen Menschen?

Heute nicht mehr so viel wie früher. Rückschlüsse wie „Der trägt gute Schuhe, der hat einen guten