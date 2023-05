Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So sicher wie das Amen in der Kirche wird es am Samstag die letzte Vorabendmesse zu einem Pfingstfest in der Kirche Maria vom Frieden im Hochhaus auf der Ruhbank geben. Grund ist, dass nach den Pfarrgremienwahlen im Oktober die katholische Kirchengemeinde Maria vom Frieden aufgelöst und St. Michael Lemberg zugeordnet wird.

Die Kirchengemeinde Maria vom Frieden Ruhbank gehört seit der letzten Pfarreienreform der Diözese zur Großpfarrei St. Wendelinus Trulben. Im Hinblick auf die anstehenden Pfarrgremienwahlen musste