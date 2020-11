Das Wehklagen in der Kulturbranche ist groß: Ab Montag sind Kulturveranstaltungen verboten. Einen ganzen Monat müssen Konzert- und Theaterhäuser, Museen und Kinos schließen. Ist das wirklich nötig?

Andrea Dittgen argumentiert: Pro

Natürlich st es ungerecht, dass die Theater- und Konzertveranstalter und die Kinos, die sich mit fast schon irrationalem Aufwand bemüht haben, Hygienekonzepte und Abstandhalter umzusetzen, nun einen weiteren Monat in den Lockdown geschickt werden. Zumal sich nachweislich dort niemand angesteckt hat, in Zweibrücken nicht, im Saarland nicht, wahrscheinlich in ganz Deutschland nicht. Und ja, es ist existenzbedrohend für fast alle privaten Veranstalter und Kulturbetriebe. Nicht zu vergessen, dass der Kulturbereich die Branche mit zweitmeisten Beschäftigten ist. Auch andere, die existenzbedrohend ausgebremst werden wie Gastromoniebetriebe heulen völlig zu Recht auf - und in den unglücklichsten Fällen kommt in Zweibrücken beides zusammen, weil Kulturveranstalter auf die Nebeneinnahmen der Gastronomie angewiesen sind. Doch das Veranstaltungsverbot ist nötig, wenn man Kontakte vermeiden will. Zwar fahren die Besucher eher mit dem Auto als mit dem Bus, wo mehr Menschen zusammen kommen, aber im Kino, im Konzertsaal und im Theater kommen eben mehr Menschen zusammen. Es mag sein, dass sie während der Vorstellung stumm dasitzen. Aber die wenigsten kommen allein, und sie wollen vor und nach der Vorstellung durchaus Kontakt zu anderen und sich austauschen. Und vor allen Dingen, es sind dann eben doch 30, 40, 50 Personen zusammen – und das ist der Knackpunkt. Denn man will vermeiden, dass sich viele Menschen treffen, Kontaktminimierung eben.

Kulturveranstaltungen zu erlauben mit maximal fünf oder zehn Leuten als Zuhörern im Saal, ist nun auch nicht die Lösung. Dann lieber komplett schließen. Das gilt auch für andere Freizeiteinrichtungen, in denen sich mehr als zwei, drei Menschen treffen wie dem Fußballstadion. Gerade die Kulturfreunde sollten nicht egoistisch, sondern solidarisch denken und das Vorgehen der Regierung zur Viruseindämpfung akzeptieren, auch wenn es nicht gerecht ist. Das Virus ist auch nicht gerecht, es verschont leider auch die Vorsichtigen nicht.

Christian Hanelt gibt Kontra

Es waren vorwiegend private Partys oder Hochzeiten, die in den vergangenen Monaten die Corona-Infektionszahlen nach oben getrieben haben. In der Kultur dagegen hat man alles richtig gemacht – und ist doch abgestraft worden. So jedenfalls empfinden es derzeit all die, die in der schon durch den ersten Lockdown stark gebeutelten Veranstaltungsbranche tätig sind. Künstler und Veranstalter haben bereits im Frühjahr detaillierte und auch realisierbare Abstands- und Hygienekonzepte erstellt, um nach Monaten ohne öffentliche Auftritte, im Sommer endlich wieder arbeiten zu können. Und es hat geklappt.

Die Besucherzahlen konnten sogar Schritt für Schritt angehoben werden, was von dem geradezu nach Kultur hungernden Publikum auch dankbar angenommen wurde. Konzerte, Theater, Oper, Kleinkunst, Lesungen – alles schien zumindest im kleinen Rahmen wieder möglich. Und das Publikum hat sich weitgehend an die Einschränkungen gehalten.

Und es könnte auch weiter klappen, wie Mediziner der Uni Halle-Wittenberg herausgefunden haben. Danach seien auch bei höheren Inzidenzwerten Veranstaltungen mit niedriger Gefahr möglich unter anderem bei weiter reduzierter Besucherzahl und Maskenpflicht. Um das herauszufinden, hatten die Wissenschaftler ein Pop-Konzert mit Tim Bendzko organisiert, das eigentlich aus drei kurzen Konzerten in unterschiedlichen Varianten bestand: normal ausverkaufte Halle mit 8700 Zuschauern, 4000 Zuschauer mit Ein-Sitz-Abstand im Schachbrettmuster gesetzt, und paarweise besetzte Halle mit Abstand zum nächsten Paar von 1,50 Metern.

Diese Erkenntnisse und da keine einzige kulturelle Veranstaltung ein Hotspot der Corona-Krise war, hatte die Branche Grund zur Hoffnung, bei einem weiteren Lockdown verschont zu werden. Passiert ist jetzt das Gegenteil. Eine ganze Branche wird lahmgelegt. Kunst und Kultur müssen Opfer bringen, die man anderen nicht zumuten will – ausgerechnet im Land der Dichter und Denker, im Land von Beethoven und den Toten Hosen.