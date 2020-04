Der Klosterbrunnen liegt in der Gewanne Einshalben (Zufahrt gegenüber der Einmündung der Zeppelinstraße in die Landauer Straße), wo Wanderlustige dank guter Parkmöglichkeiten gleich den Premiumwanderweg „Pirmasenser Felsenwald“ als Startpunkt haben.

Geschichtlich und lokalhistorisch gesehen ist das Naturdenkmal Klosterbrunnen ein bedeutender Standpunkt in dieser Gegend. Dies ist auf den Gründer des Klosters Hornbach, den Heiligen Pirmin, zurückzuführen, der zugleich als Namenspatron der Stadt Pirmasens fungiert. So ist es im Archiv unter „Das Regentenhaus Wittelsbach“ oder „Geschichte Bayerns“ zu lesen. Pirmin soll im 7. Jahrhundert in der ganzen Umgebung Stationen für Missionare errichtet haben. „Unter diesen waren die vorzüglichsten jene, auf deren Grund von den Aufsehern über die Herden dieser Stationen Hütten aufgeschlagen wurden“, heißt es in den alten Schriften.

Auch bei Pirmasens wurde ein Kloster gegründet. Daran erinnern heutzutage noch die Klosterwiese und der Klosterbrunnen. Pirmasens selbst sei nicht von Bischof Pirmin gegründet worden, informiert das Stadtarchiv. Und weiter: Der Gewannename Am Klosterbrunnen bezeichne die Siedlung des Klosters Hornbach Imshalben, später Einshalben (nachgewiesen um 1487). Die Siedlung wurde nicht lange aufrechterhalten. Sie bestand aus wenigen ärmlichen Hütten mit sechs bis zwölf Bauern, deren Acker- und Wiesenflächen entlang des Tals lagen, das erstmals 1691 in einer amtlichen Urkunde als Einshalbertal bezeichnet wird.

Grillplatz mehrmals mutwillig zerstört

Als einziger Zeitzeuge aus dieser Zeit gilt der offensichtlich unerschöpfliche Klosterbrunnen. An diesem wurde – wann ist nicht mehr feststellbar – von der Forstverwaltung Pirmasens ein Grillplatz errichtet, der vielen älteren Pirmasensern noch in Erinnerung ist. Nach mehrmaligen mutwilligen Zerstörungen wurde er in den 80er Jahren aufgegeben. Übrig blieben lediglich eine Steintreppe und ein Sandsteinfindling mit der Aufschrift G. RHEINBERGER. Das dieser auf eine Fördermaßnahme der Lieselott- und Klaus-Rheinberger-Stiftung hindeutet, wie vom Stadtarchiv vermutet, wird von Ex-Oberbürgermeister Bernhard Matheis entkräftet, da die Stiftung zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte. Es war zwar lange vor seiner Zeit, jedoch vermutet Forstamtsleiter Theo Ringeisen (Forstamt Westrich), dass sich Gustav Rheinberger als Sponsor großzügig an den Kosten beteiligt hatte. Aber wer den Findling aufstellte, bleibt ein Geheimnis.

Nachdem der Klosterbrunen im Lauf der Zeit zuwuchs und verwilderte, wurde er urplötzlich wieder freigeschnitten. Dazu informierte der Rodalber Revierleiter Julian Filipp: ,,Ich habe ein paar Bäume entfernen lassen, damit man den Klosterbrunen wieder etwas besser sieht.“ Überlegungen, ob und wie man diesen wieder etwas mehr in den Blick der Öffentlichkeit rücken könnte, habe er nicht weiter verfolgt, da er das Revier Ende Mai diesen Jahres wieder verlassen werde, sagte Filipp.

Fokus liegt auf Naturgenuss und Wandern

Durch diesen Freischnitt wurde die Neugier bei vielen auswärtigen Gästen geweckt, mit der Anregung, bei so viel Geschichte wäre es schön, diesen Platz aufzuwerten unter anderem mit einer Infotafel. Damit ist aber nicht zu rechnen, teilt Eva Brödel vom Stadtmarketing mit, zuständig für den Premiumwanderweg Felsenwald. „Natürlich kann man von diesem Parkplatz auch auf den Weg starten. Er ist aber von uns nicht als ein solcher beworben. Wir wissen um die Gegebenheiten und lokalhistorisch bedeutenden Standpunkte in dieser Gegend. Unser Fokus liegt allerdings auf dem Naturgenuss und auf Wandern.“ Man könnte zu allerlei Felsen und Brunnen entlang des Felsenwald-Weges viele historische Geschichten erzählen unter anderem vom Luitpoldfelsen, Mordloch, Gebetbuch, Waltharibrünnchen. Dies werde bei Führungen an den Pirminius-Wander- und Erlebnistagen auch oft gemacht. „Allerdings sehen wir davon ab, Infotafeln zu errichten. Wir haben ein Abkommen mit dem Forst, die Besucherströme zu kanalisieren, auf den ausgeschilderten Wegen zu bündeln und so wenig wie möglich in den Wald zu bauen“, sagt Eva Brödel.