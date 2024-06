„Orgel plus Schola“ war der Titel des ersten Konzertes der Freunde der Kirchenmusik an St. Pirmin in diesem Jahr. Es spielte der virtuose Organist Matthias Leiner. Die Schola Cantorum Blieskastel sang.

Sehr zur Freude des Vorstandsteams Marion Stegner und Felix Edrich waren rund 120 Besucher der Einladung in die große Stadtkirche über dem Schlossbrunnen gefolgt.

Nach dem Neustart des Vereins