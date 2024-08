Mit unverändertem Kader geht der ESV Pirmasens in die neue Saison in der 1. Frauen-Bundesliga des Deutschen Kegler-Bunds Classic (DKBC).

Neun Spielerinnen umfasst das Team des Eisenbahnersportvereins, der am Sonntag, 15. September, mit einem Heimspiel gegen den zweimaligen NBC-Cup-Gewinner KC Schrezheim in die Runde startet. Eine Woche später geht es zum FSV Erlangen-Bruck, und am 29. September erwarten die Pirmasenserinnen Erstliga-Neuling SSV Warmensteinach aus Bayern.

Aus der zehn Teams umfassenden Eliteklasse steigen am Saisonende der Neunte und der Zehnte auf jeden Fall ab, der Achte eventuell. Der Meister spielt im Weltpokal, der Vizemeister im Europapokal, der Bundesliga-Dritte im NBC-Cup. Für den nationalen Pokalwettbewerb hat der ESV wie im Vorjahr nicht gemeldet.

ESV-BUNDESLIGAKADER

Nicole Winicker (Auswärtsschnitt Vorsaison 559,8 Kegel/Bestleistung: 620/Jahrgang 1974)

Alisa Bimber (577,3/662/1996)

Sarah Freyler (566,6/601/1996)

Marie-Luise Scherer (611,6/665/2000)

Ann-Katrin Schütze, vormals Neu (561,5/612/1995)

Melanie Wetzel (556,4/633/1989)

Luisa-Marie Neu (555,3/618/1999)

Katharina Coressel (539/616/1997)