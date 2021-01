Gibt es eine Konkurrenz zwischen Pirmasens und Zweibrücken? Von der Ostpfalz aus betrachtet und mit der Erfahrung der täglichen Lektüre der Pirmasenser und der Zweibrücker Rundschau gibt es sie nicht.

Aber man kann von dort aus doch erkennen, dass es manchmal Phasen gibt, in denen eine der beiden Städte mit ihrer Entwicklung schneller vorwärts kommt als die andere. Oder in der die eine sich wirtschaftlich besser entwickelt als die andere. Oder in der die eine größere strukturelle Probleme hat als die andere. Oft und stärker als man das gemeinhin vermutet, hängt das alles mit dem Wirken der Oberbürgermeister zusammen und auch mit der Stimmung im Stadtrat. Ist sie konstruktiv, geht“s besser voran, als wenn der Rat in Lagern zerstritten ist. Über den langen Zeitraum von drei Jahrzehnten von Ludwigshafen aus betrachtet, hält sich das zwischen Pirmasens und Zweibrücken in etwa die Waage. Der gemeinsame Landkreis, der beide Städte umschließt, trägt sicher dazu bei.

Südwestpfälzische Perspektive

Peter Rojan hat Pirmasens und Zweibrücken fast 36 Jahre lang aus der südwestpfälzischen Perspektive beobachtet, und zwar – wie kaum jemand sonst – abwechselnd in Zweibrücken und Pirmasens. Unmittelbar nach dem Volontariat in unserem Hause wurde er Lokalredakteur in Zweibrücken. 1988 wechselte er nach Pirmasens. 1989 ging“s wieder nach Zweibrücken mit dem Auftrag, die regionale Wirtschaft in den Blick zu nehmen und für die ganze Zeitung über das Saarland zu berichten. Neun Jahre lang war Peter Rojan deshalb auch Mitglied der saarländischen Landespressekonferenz und hat über Oskar Lafontaine und die anderen Saarpolitiker mit bundespolitischen Ambitionen geschrieben. Aber 1998 holten wir ihn wieder nach Pirmasens und machten ihn zum Chef unserer Lokalredaktion dort. Er blieb es 22 Jahre lang. Am Monatsende geht er nun in die passive Phase seiner Altersteilzeit.

Saarpfälzer

Längst ist Peter Rojan ein überzeugter Pirmasenser geworden. Nun muss man wissen, dass ihm Zweibrücken eigentlich näher lag. Denn er ist Saarpfälzer, 1956 geboren in St. Ingbert, aber aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er in Homburg. In Mainz hat er Politikwissenschaft, Soziologie und Öffentliches Recht studiert. Seine Magisterarbeit über die Beziehung zwischen Staat und Interessenverbänden war ihm bald nützlich für seine journalistische Arbeit. Seit vielen Jahren wohnt er mit seiner Frau und seinen beiden heute erwachsenen Kindern zwar vor den Toren von Homburg, aber dennoch in der Pfalz, nämlich in Waldmohr, ganz im Süden des Landkreises Kusel.

Feine Ironie

Dass ein gebürtiger Saarländer so bei der RHEINPFALZ reüssiert, hat gewiss damit zu tun, dass Peter Rojan sich immer gerne und mit feiner Ironie auf die letztlich ja freundschaftlichen Frotzeleien zwischen Saarländern und Pfälzern eingelassen hat. Anfangs hat unser Saarpfälzer mit der Mentalität der Pirmasenser etwas „gefremdelt“, wie er selbst in seiner Abschiedskolumne am 9. Januar geschrieben hat. Und weiter: „Den Typ Pirmasenser habe ich dann aber schnell zu schätzen gelernt: „Vunn de Lung uff die Zung„, so mögen“s die Pirmasenser. Sagen, was sie denken. Und nicht erst ein halbes Jahr später, sondern sofort und unverblümt. Das ist tatsächlich kein schlechter Weg zur Konfliktbewältigung.“ – Genauso hat es Peter Rojan übrigens gegenüber der Chefredaktion gehalten: Klar gesagt, was er denkt, was seine Redaktion braucht, was die Chefredaktion falsch macht und was richtig. Wie ein echter Pirmasenser eben. Wirklicher Streit ist seine dabei Sache nicht. In seiner Mannschaft wirkte er immer ausgleichend und mit der Chefredaktion gab es am Ende immer ein Einvernehmen, eine gute Lösung.

Bekennender Lokalredakteur

Peter Rojan war immer ein bekennender Lokalredakteur, gerne bei den Menschen vor Ort, das Ohr am Leser, wie man so schön sagt. Er war im Interesse der Leserschaft auf Augenhöhe mit den Kommunalpolitikern, den Unternehmern, den Verbandsvertretern, den Vereinsvorsitzenden. Denn die gründliche Recherche, das intensive Gespräch, die präzise Beobachtung – das sind die wichtigsten Voraussetzungen für aktuelle, verständliche Information, fürs Erklären von Zusammenhängen und Hintergründen, für den meinungsstarken Kommentar. „pr“, das ist sein Kürzel in der Zeitung, war kein „Kritikaster“, sondern ein konstruktiver Journalist. Er war ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Lokaljournalismus, ein Lokalredakteur par excellence.

Lieber Peter Rojan, im Namen des Verlages, der Chefredaktion, Ihrer Mannschaft und ganz sicher auch im Namen vieler Leserinnen und Leser, rufe ich Ihnen auch an dieser Stelle ein großes, herzliches Dankeschön zu. Alles Gute für Sie und Ihre Familie.