Henry Fieger ist 20 Jahre jung – und seit der Winterpause neuer Kapitän des Fußball-Verbandsligisten FK Pirmasens II.

„In der Jugend war ich auch schon sehr häufig Kapitän“, erzählt der Verteidiger, der im Bambini-Alter beim TuS Winzeln mit dem Kicken begann und nun bereits seine zwölfte Saison beim FKP spielt. Wichtig sei ihm insbesondere, dass er mit seinen Mitspielern ins Gespräch komme – sowohl auf als auch neben dem Rasen: „Kommunikation ist sehr wichtig auf dem Platz, damit kommt man sehr weit. Man kann seine Mannschaftskameraden pushen.“ Er wolle sich dabei insbesondere an dem Positiven orientieren und fachlich bleiben.

Dass gemäß der noch recht neuen Regel nur er mit dem Schiedsrichter kommunizieren darf, sei jedoch noch ungewohnt für ihn. „Man vertritt nicht nur seine eigenen Interessen, sondern auch die seiner Mitspieler“, sagt Fieger, der als Mannschaftsführer die Nachfolge von Tom Lautenschläger antrat.

„Blicke in Richtung Oberliga“

Auch die Kommunikation mit Trainer Jens Mayer sei sehr rege. „Wir reden auch mal über Belastungssteuerung. Da fragt er mich und will in die Mannschaft reinhören. Er fragt auch mal, ob es zu viel ist mit dem Training“, berichtet der Student der Betriebswirtschaftslehre. Wichtig sei ihm aber auch, an der Kapitänsrolle charakterlich zu wachsen. „Ich blicke schon in Richtung Oberliga, das ist mein Ziel. Es wäre die Krönung meines Wegs, den ich in den letzten Jahren gegangen bin.“

Auch der Weg, den die zweite Mannschaft des Oberliga-Titelkandidaten mit Mayer als neuem Coach seit der Winterpause bisher gegangen ist, macht Fieger Mut im Abstiegskampf. „Ich bin zuversichtlich. Wir haben schon wichtige Punkte geholt, und ich glaube, dass wir auch gegen Herxheim etwas holen können“, sagt Fieger mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasen im Sportpark Husterhöhe gegen den SV Viktoria Herxheim, der als Tabellensiebter weder mit dem Aufstiegsrennen noch mit dem Abstiegskampf etwas zu tun hat.