Weihnachten und ein Konzert von Beyond The Doors, das gehört im Zweibrücker Erdgeschoss zum Fest, wie Lebkuchen und Spekulatius. Am 26. Dezember kann die Zweibrücker Band ihr jährliches Weihnachtskonzert, nach der durch Corona erzwungenen Pause, nun zum zehnten Mal durchführen. Mit einem neuen Mann am Schlagzeug.

Nach einer gewissen Zeit der Ungewissheit an der Schießbude, ist die Band Beyond The Doors wieder komplett. Zum Zweibrücker Dirk Nelly Brill (51) am Mikro, dem Oberauerbacher Peter