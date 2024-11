Lucas Hochreiter vom Karate Dojo Dahn hat Historisches geschafft. Als erster Karateka aus der Wasgaustadt erreichte er bei einer deutschen Meisterschaft einen Podestplatz.

Bei den Kata-Team-Titelkämpfen der Schüler A (U14) in Ludwigsburg holte er zusammen mit Nick Eisenmenger von Budokan Kaiserslautern und Jonas Schiefelbein vom KSC Puderbach die Silbermedaille. Für das Dreierteam, das aufgrund der großen Entfernung der Wohnorte nur sporadisch zusammen trainieren kann, war es nach dem fünften DM-Platz im Vorjahr und Rang drei bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der größte Erfolg.

Finale mit Bunkai

Sieben Teams waren in Ludwigsburg angetreten, nur Shotokan Rülzheim war besser als Hochreiters Mannschaft. In diesem Karate-Wettbewerb gilt es, die jeweilige Kata (Form) möglichst synchron und korrekt vorführen. Im Finale musste zudem die Anwendung der einzelnen Sequenzen (Bunkai) gezeigt werden, das Team „kämpfte“ also die Kata.

Lucas Hochreiter trainiert seit seinem fünften Lebensjahr im Karate Dojo Dahn sowie seit 2021 im Landesstützpunkt in Kaiserslautern. Seit 2022 gehört er dem Rheinland-Pfalz-Kader an.