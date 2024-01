Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne zwei Stammkräfte müssen die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Thaleischweiler ihr erstes Saison-Heimspiel bestreiten.

Am Sonntag ertönt um 17 Uhr in der Contwiger IGS-Halle – die Schulhalle in Thaleischweiler ist weiter gesperrt – der Anpfiff zur Partie gegen den TSV Kandel. Das Hinspiel ging knapp verloren.