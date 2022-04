Kurz vor seinem 82. Geburtstag ist am 20. April Günter Bixler, der langjährige Vorsitzende der Ortsgruppe Pirmasens der Gewerkschaft Leder, gestorben.

Nach seiner Schulausbildung ging Bixler in die Schuhindustrie und arbeitete erst bei der Firma Rheinberger und ab 1955 bei der Firma Peter Kaiser, wo er in der Stanzerei tätig war. Nach einer Weiterqualifizierung zum Industriemeister wurde er 1966 zum Betriebsratsmitglied und ab 1972 zu dessen Vorsitzenden gewählt. Während seiner Amtszeiten als Vorsitzender der Ortsverwaltung der Gewerkschaft Leder, sowie als Betriebsratsvorsitzender der Firma Peter Kaiser, hat er sich für die Beschäftigten der Schuhindustrie und ihrer Arbeitsbedingungen eingesetzt. Als Mitglied des Hauptvorstand der Gewerkschaft Leder hat er sich wesentlich für die Neubildung der Gewerkschaft IGBCE eingesetzt, die aus der IG Chemie, der Gewerkschaft Leder und der IG Bergbau entstanden ist. Den Strukturwandel in Schuhindustrie konnte er nicht verhindern, aber er hat ihn in der Firma Peter Kaiser und in der Gewerkschaft mit beeinflusst. Die Insolvenz seiner Firma und das Schicksal der Arbeitnehmer hat ihn auch als Rentner noch sehr mitgenommen.

Günter Bixler war in vielen Ehrenämtern aktiv. So war er für seine Heimatgemeinde Lemberg ab 1964 im Gemeinderat und von 1974 bis 1984 Stellvertretender Ortsbürgermeister tätig. Für seine vielseitigen Tätigkeiten im Ehrenamt und seine Verdienste um die Beschäftigten der Pirmasenser Schuhindustrie erhielt er von Oberbürgermeister Karl Rheinwalt 1990 die Landgrafenmedaille und von Oberbürgermeister Joseph Krekeler 2000 die Stadtehrenplakette in Bronze.