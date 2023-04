Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zeitung macht Geschichte(n): Anfang der 1930er Jahre sorgte Pirmasens dauerhaft für reichsweite Schlagzeilen wegen Bombenfunden. Kommunisten und Nationalsozialisten rüsteten sich für einen Bürgerkrieg und eine von der Pirmasenser Arbeiterwehr produzierte Bombe sogar für Adolf Hitler bestimmt gewesen sein.

Im Dezember 1930 finden sich in deutschen Zeitungen die ersten Meldungen über Bombenfunde und Razzien in Pirmasens. Am 2. Dezember berichtete das Jeversche Wochenblatt von Verhaftungen und