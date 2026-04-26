Nach großem Kampf musste sich Aufsteiger FK Pirmasens in der U19-DFB-Nachwuchsliga dem effektiveren Nachwuchs des Zweitbundesligisten Greuther Fürth mit 1:3 beugen.

Auf der Liste der Ausfälle standen insbesondere die Offensivkräfte Valentin Lerner, Noah Berndt, Benedikt Stratmann, Marlon Schrath und Deven Johnson, und dann musste auch noch Oleksandr Formaniuk an die Herren-Oberligamannschaft abgestellt werden. Doch siehe da, die völlig neuformierte Elf dominierte das Spiel bis zur Pause. „Und da waren Spieler dabei, die vor zwei Jahren noch in der Landesliga gespielt haben“, betonte FKP-Coach Peter Rubeck. Laufstark, zweikampfstark, frühes Anlaufen, doppeln, wo immer möglich: Die Pirmasenser A-Junioren gestatteten den Franken bis zur Pause nur eine einzige Torchance. Aber die saß! Henn Rothkegel war auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durchgekommen, seine scharfe Hereingabe flog durch den FKP-Strafraum, am langen Pfosten lief Jannik Lober drauf – 0:1 (40.).

Dabei hätte der FKP führen müssen. Ein 25-Meter-Hammer von Justin Hellwig, ein Kopfball von Marvin Schick und Luca Popescu aus fünf Metern – bis zur 25 Minute gab es schon genug Möglichkeiten zum 1:0. Dann passte Jannik Muth zu Popescu, der zog aus 20 Metern ab – drüber. Crafton tauchte plötzlich frei vor Jakob Mattischek auf, doch der Österreicher im Fürther Tor warf sich dem Schuss entgegen und blieb Sieger (37.).

Umstrittener Elfer

Wie schon bei der 1:2-Niederlage in Fürth kassierte der FKP gleich nach der Pause zwei Treffer. Luis Dähne schlug die Ecke mit viel Schnitt auf den Spielerpulk am kurzen Pfosten, FKP-Keeper Julian Obermann ging nicht entschlossen genug dem Ball entgegen, und der landete am langen Pfosten im Netz – 0:2 (57.). Shepherd McVay, der auf der rechten Seite eine klasse Partie ablieferte, und Finn Stauch attackierten Dominik Späth im Strafraum, der fiel, und Schiedsrichter Maximilian Schommer pfiff zum Entsetzen der Pirmasenser Elfmeter. Dähne lief an und verwandelte – 0:3 (68.).

Der FKP steckte nicht auf. „Da hat sich jeder reingehauen“, lobte Trainer Rubeck die Spieler, die sonst eher im zweiten Glied stehen, in der Verbandsliga-U18 oder (wie Marlo Basso) noch in der B-Jugend U17 spielen. Rubeck brachte nun Darius Shipp, den vierten US-Amerikaner im FKP-Team. Sein selbstbewusstes Dribbling wurde auf Kosten eines Freistoßes unterbunden. Den brachte der ebenfalls neu gekommene Caner Karaoglan gefährlich rein, aber es war kein Stürmer da, der draufging. Dann spielte Shipp Doppelpass mit Reid Morman, lief frei auf Fürths Keeper zu, doch der blieb Sieger. Ein Vorstoß von McVay brachte einen Einwurf, der in der Folge zu einem Handspiel im Strafraum führte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Muth zum 1:3 (88.).

Platz vier wird sehr schwierig

„Keiner der eingesetzten Spieler hat enttäuscht. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Heute hat jeder gesehen, was wir für ein Potenzial in unserer Nachwuchsabteilung haben“, stellte Rubeck fest. Dennoch ist bei dieser Personalausdünnung das Ziel, Platz vier in der Gruppe und damit die Qualifikation für die DFB-Nachwuchsliga 2026/27, sehr schwer zu erreichen. Aktuell führt der SV Wehen Wiesbaden mit 16 Punkten aus acht Spielen vor dem 1. FC Saarbrücken (16 aus 9), dem SV Sandhausen (15 aus 9) und Greuther Fürth (14 aus 9). Danach klafft schon eine Lücke. Schott Mainz (8 aus 8) ist Fünfter, der FKP Sechster (8 aus 8) vor dem nächsten Auswärtsgegner Elversberg (8 aus 9).

„Ich habe mir gestern einen Ruhetag gegönnt, und vor dem Spiel habe ich zu Gott gebetet“, erzählte der in Hauptstuhl wohnende McVay nach seinem beherzten zweiten Einsatz in der DFB-Nachwuchsliga. Der 18-Jährige rückt nächste Runde in den Männerfußball hoch. Wo er dann spielt, ist offen: „Ich würde gerne beim FKP bleiben, habe aber auch die Option, in den USA ein Fußballstudium anzufangen.“