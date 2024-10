Der Feiersaal im Pirmasenser Rheinberger-Komplex wurde Ende April 2023 von Rebecca und Tobias Dexheimer eröffnet. Auch die neue Konzert-Saison ist mit allerlei Höhepunkten gespickt. Sechs Formationen treten zwischen November und Mai jeweils samstags auf, dabei steht Rock, aber auch Pop und Psychedelia im Zentrum. Ein Überblick.

Der Feiersaal hat sich inzwischen fest im einheimischen Konzertkalender etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit. Dies belegen ausverkaufte Konzerte von Bands wie Downwind plays Cash und The Journey Experience aus der vorherigen Spielzeit. Der Startschuss zur neuen Saison fällt nun am kommenden Samstag, 2. November, mit dem Auftritt von Meet Loaf. Die siebenköpfige Truppe aus dem Landkreis Fulda um ihren Frontmann Ralf Orf huldigt dem Werk des bereits verstorbenen Meat Loaf. Die Gruppe will alle Hits wie „Bat Out Of Hell“ und „I’d Do Anything For Love“ mit großer Authentizität auf die Bühne bringen und kündigt zudem eine mitreißende Show an. Diverse Youtube-Videos beweisen eindrucksvoll, dass Sänger Ralf Orf seinem Idol in puncto Stimme und Aussehen verblüffend nahekommt.

Die Kiss Forever Band ist im Kreis Pirmasens durch Konzerte im ehemaligen Quasimodo, in der Rockkneipe Schwemme und auf dem Burg Lemberg Open-Air bekannt. Das 1995 gegründete Quartett aus Ungarn spielt in zahlreichen Ländern und erreichte 2012 bei einem weltweiten Wettbewerb von Kiss-Nachlassverwaltern einen imposanten vierten Platz. Somit war man Europas beste Gruppe. Das Programm von Kiss Forever umfasst auch am Samstag, 7. Dezember, im Feiersaal einen repräsentativen Auszug aus dem Gesamtwerk der großen Vorbilder aus New York. Von „I Was Made For Loving You“ über „Detroit Rock City“ bis hin zu „Lick It Up“ ist alles dabei.

Die Kiss Forever Band (hier 2017 auf Burg Lemberg) kommt am 7. Dezember. Foto: Peter Schneider

Am Samstag, 25. Januar 2025, gastiert abermals The Journey Experience aus Kaiserslautern bei den Dexheimers. Das ausverkaufte und umjubelte Debütkonzert Ende Januar dieses Jahres ist bei den zahlreichen Journey-Fans sicherlich noch in bester Erinnerung. Auch diesmal will die Band um ihre Aushängeschilder Michell Berzel (Gesang) und Knut Bausch (Leadgitarre) die Anhänger des Classic-Rock mit Evergreens wie „Wheel In The Sky“, „Don’t Stop Believin’“ und „Separate Ways“ in Feierstimmung bringen.

The Journey Experience treten am 25. Januar wieder in Pirmasens auf. Foto: Peter Schneider

Die Band Eklipse kommt ebenfalls aus Lautern, erlangte in Pirmasens durch regelmäßige Auftritte im Z1 Bekanntheit und wird am Samstag, 1. Februar, der Musik von Pink Floyd huldigen. Im ersten Konzertteil wird das Album-Meisterwerk „Dark Side Of The Moon“ komplett interpretiert. Und nach der Pause präsentiert die siebenköpfige Formation ein Best-of-Programm. Eklipse kündigt ein musikalisch hohes Niveau inklusive viel Leidenschaft an.

Die Kaiserslauterer Pink-Floyd-Tributeband Eklipse ist am 1. Februar im Feiersaal zu erleben. Foto: Archiv

Am Samstag, 5. April, spielt dann Halleluja im Feiersaal. Dies ist ein vom Zweibrücker Sänger Pepe Pirmann vor sieben Jahren gegründetes Musikprojekt rund um die Songs von Marius Müller-Westernhagen. Der Fokus liegt hierbei auf dem Livealbum von 1990, das durch seine Einzigartigkeit die Fans des Deutschrockers noch heute begeistert. Natürlich wurde das Programm durch zusätzliche Lieder erweitert, um die volle Bandbreite des Schaffens von Westernhagen abzudecken. Die Band ist mit acht Vollblutmusikern am Start und lässt ihre individuelle Note in den Sound einfließen.

Am 5. Februar Gast: Pepe Pirmann mit dem Westernhagen-Projekt Halleluja. Foto: Archiv/thof

Mit dem Engagement des bereits zwei Mal für den deutschen Musikpreis Echo nominierten Duos Mrs. Greenbird schließlich ist den Feiersaal-Machern ein echter Clou gelungen. Die Kölner erklommen 2012 bereits mit ihrer selbstbetitelten Debütplatte Position eins der deutschen Verkaufscharts und werden am Samstag, 10. Mai, erstmals in Pirmasens spielen. Das Tandem wurde vor 14 Jahren gegründet und ist nicht nur musikalisch eine Einheit – Sarah und Steffen Brückner sind auch ein Ehepaar und haben den Namen eigenen Angaben zufolge einer netten, grünen Vogeldame zu verdanken, die eines Abends plötzlich vor der Haustür landete. Die Musiker beschreiben ihre Stil selbst als Ambient-Folk oder Americana. Das fünfte und aktuelle Best-of-Album „Love You To the Bone“ wurde im April 2022 veröffentlicht.

Kommen am 10. Mai erstmals nach Pirmasens: Mrs Greenbird. Foto: Dennis Gall

Info

Konzertbeginn für alle Konzerte ist um 20:30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim ADAC Pirmasens und online via Eventim-light.com. Mehr steht auf der Seite feiersaal-pirmasens.de.