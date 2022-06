Der Pirmasenser Wolfgang Jung sieht fast nichts mehr, aber er malt. Am Sonntag, 3. Juli, eröffnet er seine erste große Ausstellung beim Verein Kunschd’raum.

„Big Bang und Sonstiges“ ist der Titel der fünfwöchigen Ausstellung, bei der Jung seine Acryl- und Mischtechniken zeigen will, die er in einem aufwendigen Verfahren trotz seiner Sehbehinderung malt. Der Pirmasenser leidet seit 2015 an einem raschen Verlust der Sehkraft, musste seinen Beruf als Taxifahrer aufgeben und hat mit der Malerei über diese krankheitsbedingte Krise hinweggefunden. Er sieht zwar nicht, was er malt, hat aber einige Tricks und Kniffe, mit denen er dennoch Bildkompositionen planen und ausführen kann. Unter anderem fühlt er auf der Leinwand aufgebrachte Strukturmassen, hat sich Bildteile abgeklebt, mit darüber gespannten Schnüren eingeteilt.

Der Kunschd'raum ist ein neuer Kunstverein in Pirmasens, der von August Eberle und Roland Küster initiiert wurde und in der Bahnhofstraße in den früheren Elka-Kolonnaden einen nur 28 Quadratmeter großen Ausstellungsraum betreibt. Die erste Ausstellung im Kunschd’raum wurde im April mit Werken von Petra Fauser eröffnet. Die Ausstellung von Wolfgang Jung wird am Sonntag, 3. Juli, 13 bis 16 Uhr, eröffnet. Anschließend ist sie bis zum 7. August mittwochs, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.