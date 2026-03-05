Er kam im Winter, um die löchrige Defensive des FK Pirmasens II zu stabilisieren: Tim Braun. Am Sonntag hat er sein erstes Heim-Punktspiel im FKP-Trikot.

„Ich hatte im Herren-Fußball bislang nur eine Station gehabt“, erzählt der 25-Jährige aus Höheischweiler. Sechseinhalb Jahre spielte der Polizeibeamte in der Saarlandliga für Borussia Neunkirchen. Als der einstige Bundesligist im Laufe dieser Runde in große finanzielle Schwierigkeiten geriet – die Auflösung des Vereins ist immer noch ein Thema –, entschloss sich Braun zum Wechsel: „Die ganze Mannschaft hat den Verein verlassen, deshalb habe ich das auch getan.“

Der U19-Trainer des FKP, Peter Rubeck, hatte ihn gefragt, ob er das im Abstiegskampf steckende Pirmasenser Verbandsligateam verstärken wolle. „Ich hatte immer Kontakt zu ihm und kannte ihn noch aus gemeinsamen Zeiten in Neunkirchen“, berichtet der Innenverteidiger. In der C- und B-Jugend spielte Braun bereits beim FKP. „Ich hatte auch andere Angebote. Aber mich hat der FKP überzeugt. Es ist natürlich auch für mich nicht mehr so viel Fahrerei. Ich will hier etwas bewirken“, erklärt Braun, der bis Sommer 2027 auf der Husterhöhe unterschrieben hat.

Erfahrung einbringen

Was hat er sich für den Rest der Saison vorgenommen? „Ich kenne die Verbandsliga Südwest noch nicht so gut, ich habe ja bislang nur im Saarland gespielt. Aber ich will den jungen Spielern mit meiner Erfahrung helfen. Ich will schon im Training zeigen, was man machen muss, um sich in dieser Klasse zu beweisen. Viele spielen noch nicht lange Herren-Fußball. Das muss sich alles erst entwickeln.“

Im ersten Verbandsligaspiel nach der Winterpause erreichte der FKP II nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 in Hohenecken. Am Sonntag (15 Uhr) geht es auf dem MTV-Rasen nun gegen die auf Rang sechs liegende SG Hüffelsheim. Diese sei, so Braun, wohl „ein etwas stärkerer Gegner als Hohenecken“.