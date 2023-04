Was in London üblich ist, kann man am Samstag in Pirmasens erleben. Bezirkskantor Maurice Antoine Croissant hat den Evensong entdeckt: ein Abendgebet, bei dem die Musik an erster Stelle steht.

Gleich nach Ostern geht es in der Lutherkirche musikalisch weiter – und zwar mit einem ganz neuen Projekt. Die Bezirkskantorei unter Leitung von Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant veranstaltet dort am kommenden Samstag einen Evensong. Das sei eine abendliche Gottesdienstform, die in London täglich zu erleben sei, erzählt Bezirkskantor Maurice Antoine Croissant begeistert. Nur eben abwechselnd in verschiedenen Kathedralen. Der Evensong stamme aus der Tradition der anglikanischen Kirche, sei zur Zeit der Reformation in England um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden und seit tausend Jahren nahezu unverändert erhalten geblieben.

Worum geht es beim Evensong? Er folgt mit Psalmen, Lesungen, Lobgesängen und Gebeten der Urform aller Stundengebete. „Dazu kommen zwei für England typische Elemente: das Glaubensbekenntnis, das sonst nie im Stundengebet zu finden ist, und ein Anthem, eine Motette für Chor nach dem Abendgebet“, erläutert Croissant.

Gemeindelieder mitsingen

Auch sei die Gemeinde am Samstagnachmittag nach der Eröffnung und vor dem Segen eingeladen, Gemeindelieder mitzusingen. Fester Bestandteil sind die vom Chor gesungene Cantica, ein Text aus der Bibel, der nicht aus dem Buch der Psalmen stammt, das Magnificat, sprich der Lobgesang der Maria aus der Vesper, sowie der Nunc dimittis, der Lobgesang des Simeon aus der Komplet (Nachtgebet im Stundengebet).

Für die Premiere des Pirmasenser Evensongs in der Lutherkirche hat der Bezirkskantor Werke von William Smith, William H. Monk, Paul Isom und Thomas Tallis sowie Bearbeitungen des Magnificat und des Nunc dimittis von Charles Villiers Stanford ausgesucht. Die Bezirkskantorei, die unter seiner Leitung auftritt, wird von Solosopranistin Vanessa Zimmermann und Organist Gernot Gölter begleitet. Die liturgische Ausgestaltung liegt in Händen von Pfarrer Wolfdietrich Rasp.

Info

Der „Evensong“ findet am Samstag, 15. April, ab 17 Uhr im Rahmen der Reihe der Vorabendgottesdienste in der Pirmasenser Lutherkirche in der Fußgängerzone statt. Der Eintritt ist frei.