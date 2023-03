Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 7:1 gewinnt der ESV Pirmasens am ersten Spieltag der DKBC-Frauen-Bundesliga sein Heimspiel gegen Ex-Europapokalsieger KC Schrezheim. Eine klare Angelegenheit? Ganz und gar nicht. Fünf der sechs Duelle stehen auf des Messers Schneide und waren nichts für schlechte Nerven.

14:10 Sätze zeigen, dass es auch bei einem Endergebnis von 7:1 Teampunkten spannend zugehen kann. So geschehen beim Heimsieg des ESV Pirmasens am Sonntag zum Saisonauftakt in der DKBC-Frauen-Bundesliga