In Läuferkreisen genießt der 11,5 Kilometer lange und mit 420 Höhenmetern gespickte Deichenwand-Trail Respekt. Der Rundkurs mit Start und Ziel an der Falkenburghalle in Wilgartswiesen gehört zur Laufserie Wasgaucup und wird von Stefan Hartmann organisiert. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Elig ist mit ihm die sehr anstrengende Strecke gelaufen.

Erwähnenswert ist bereits die telefonische Absprache mit Stefan Hartmann. Das Wann haben wir geklärt, die Frage nach dem Wohin beantwortet er so: „Das dürfte ja klar sein: Deichenwand-Trail.“ Mir steht an diesem Tag die bisher anspruchsvollste Joggingrunde bevor, das ist mir im Vorfeld klar. Mein Laufpate ist ein ausgesprochener Bergspezialist und Vegetarier zudem. Er hat schon diverse Ultraläufe mit mehr als 100 Kilometern in den Alpen gefinisht. Sein Motto: „Je steiler, desto besser.“ Seine Marathonbestzeit liegt bei exakt drei Stunden.

Bloß nicht gehen

Der 38-jährige Vater zweier Söhne und einer Tochter wohnt direkt am Start, der Falkenburghalle. Wir joggen zunächst an der Halle vorbei in Richtung Tiergarten. Es geht gemächlich bergauf. Nach 650 Metern halten wir uns links der Beschilderung „Falkenburg“ folgend. Der erste Singletrail-Anstieg nach rechts vom Hauptweg steht nach 960 Metern bevor. Stefan Hartmann läuft voraus, ich nehme mir vor, die komplette Strecke nicht zu gehen. Konzentriert auf die Atmung – das lernte ich bei der Joggingrunde mit der Hauensteinerin Angelika Becker – meistere ich die knapp 400 Meter lange erste Steigung ganz gut. „Hey, wir brauchen keine Stirnlampe“, lobt Stefan mein Tempo.

Ausgleich zum Beruf

Das spornt mich an. Wenige Meter weiter kommt die Falkenburghalle in unser Blickfeld. „Immer wieder genieße ich unseren Pfälzerwald“, schwärmt mein Laufpate, der das Joggen als Ausgleich zu seinem Beruf als Lackierer in einem großen Automobilwerk in Wörth empfindet. „Ich gehe mit meiner Frau gern gut essen, wir verreisen sehr gerne mit unserem Wohnmobil und ich fahre auch gerne und oft Rennrad“, erzählt mir mein Laufpate, während wir bergab unterwegs sind und nach 1,72 Kilometern links vom Trail in den Hauptweg schwenken. Nach 2,2 Laufkilometern geht es rechts in einen Singletrail bergab, bis wir nach 2,6 Kilometern nach links einbiegen und wieder an der Falkenburghalle ankommen.

„Das war zum Einlaufen“, stellt Hartmann augenzwinkernd fest. Einer wie er, der den 125 Kilometer langen und mit 8000 Höhenmetern gespickten Ultramarathon auf Gran Canaria gemeistert hat, läuft diese Strecke zum Warmlaufen. Für mich war das schon eine sportliche Herausforderung. Weiter geht’s.

Imposanter Blick

Wir steigen in einen langen, steilen Trail in Richtung Deichenwand ein. Während Stefan Hartmann zu schweben scheint, muss ich mir die Kräfte einteilen. Das kostet Tempo. Den Aussichtspunkt Deichenwand, der auch beschildert ist, erklettern wir nach 3,4 Kilometern. Dafür werden wir mit einem imposanten Blick auf Wilgartswiesen belohnt. Meine Frage, ob wir den höchsten Punkt der Strecke erreicht haben, verneint Hartmann: „noch nicht ganz“. Mein Respekt steigt.

Früher noch höher

Nach 3,72 Kilometern folgt der nächste Singletrailanstieg über 300 Meter mit einer Steigung von bis zu 21 Prozent, bis wir nach gut vier Kilometern auf dem Bergrücken an einer markanten Weggabelung ankommen. Links von uns steht eine Schutzhütte. Wir joggen wieder auf dem Hauptweg bergab, der Beschilderung „Wilgartswiesen 3 Kilometer“ folgend. An dieser Stelle erklärt mir Stefan Hartmann, dass bis vor zwei Jahren die Wettkampfstrecke noch höher hinauf führte. Auf der neuen Wettkampfstrecke folgt die längste Bergabpassage des Rundkurses.

Während mein Laufpate schnell außer Sicht ist, versuche ich die Schritte zu ziehen und aufs Tempo zu drücken. Noch geht es ganz gut. Nach 4,5 Kilometern sind wir an der Weggabelung „An der Wolfsgrube“ angekommen. Wir laufen wieder bergab eine Schleife um das Freisbachtal.

Das kostet Körner

Mir ist klar: Alles, was wir bergab laufen, müssen wir auch wieder hoch laufen. „Johanniskreuz 18 Kilometer“ ist auf einem Hinweisschild zu lesen. Ganz so weit haben wir nicht vor zu laufen. Nach 6,53 Kilometern sind wir am tiefsten Punkt angelangt und halten uns dort rechts. Ab sofort müssen wir wieder bergauf. Jetzt kostet es richtig Körner, werde ich gleich merken. Zunächst auf einem breiten Weg, nach 6,9 Kilometern rechts in einen Singletrail einsteigend, geht es extrem steil den Berg hoch. Ich klage nur leise, stattdessen kämpfe ich umso lauter im Wissen, dass mein Gestöhne keiner hört. Stefan Hartmann ist außer Sicht. Wir bewegen uns auf der Mountainbike-Route Nummer 11.

Warten mit Liegestütze

Nach 7,53 Kilometern erreichen wir eine Weggabelung, die wir passieren. Uns steht ein 500 Meter langes, noch steileres Teilstück bevor. Auf einem Schild ist zu lesen: „Abkürzung Breitenberg Burgentour“. Nach anstrengenden 8,03 Kilometern haben wir die letzte große Steigung geschafft. Ab sofort joggen wir nur noch weitestgehend flach in Richtung Ziel. Nach 9,9 Kilometern schwenken wir noch einmal vom Hauptweg links in einen Singletrail. Stefan muss auf mich warten, überbrückt die Zeit mit Liegestütze. Der 600 Meter lange Trail hat es in sich. Für mich ist er ebenso anspruchsvoll wie die Bergauf-Passagen. Felsbrocken, steile Abhänge, Wurzeln überall – all das fordert ein Höchstmaß an Konzentration auf dem letzten Teilstück. Nach 10,5 Kilometern biegen wir noch einmal links auf den Hauptweg, joggen entlang der Ortsrandlage weiter und schwenken nach 11,1 Kilometern zum letzten Trail hinunter zur Falkenburghalle, die wir nach 1:24 Stunde wieder erreichen. Stefan Hartmann läuft diese Runde sonst in flottem Tempo in einer Stunde.

Auch für Walker knifflig

Fazit: Es ist ein Rundkurs, der für geübte Läufer zu empfehlen ist. Viele extrem steile Singletrails erfordern neben Ausdauer einiges an Konzentration und Technik ab. Für Walker stellt die Strecke ebenfalls recht hohe Ansprüche an Technik und Ausdauer.