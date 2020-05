Ein langgehegter Wunsch der Pirmasenser geht am Samstag in Erfüllung: Das Strecktal bekommt eine Gastronomie mit Biergarten. Der Caterer V-Zeit von Andreas Schütz öffnet um 11 Uhr zum ersten Mal den Biergarten am See. Möglich gemacht hat dies hauptsächlich das Corona-Virus.

V-Zeit betreibt während der Messe „Lebensart“ einen Biergarten am See im Strecktal und oft sei er darauf angesprochen worden, das Angebot doch fortzusetzen, erzählt Andreas Schütz. Der Caterer ist allerdings im Sommer auf Messen in ganz Deutschland unterwegs, unter anderem auf Sylt, und hatte schlicht keine Zeit für den Versuch, im Strecktal einen Biergarten einzurichten. Das hat sich in Zeiten von Corona geändert. Alle Messen, auf denen Schütz und sein Team normalerweise zu finden sind, wurden abgesagt. V-Zeit hat deshalb diesen Sommer Zeit für das Experiment im Strecktalpark.

Flammkuchen, Ciabatta, Wurstsalat, Currywurst oder Antipastiteller

„Jetzt können wir es mal probieren“, sagt Schütz. Die Stadt sei gleich begeistert gewesen, so Schütz, und am Donnerstag habe er die Genehmigung erhalten. Die Hütte für die Versorgung der Gäste steht schon seit Donnerstag und am Samstag soll es losgehen. Schütz will gleich voll durchstarten und jeden Tag von 11 Uhr morgens bis gegen 22 Uhr abends Flammkuchen, Ciabatta, Wurstsalat, Currywurst oder Antipastiteller servieren. Dazu gibt es Getränke vom Kaffee über Bier bis zu Wein. 100 Sitzplätze soll es vorerst nur geben und alles selbstredend mit den coronabedingten Abständen und allen Regeln, die andernorts auch gelten. Beim Personal bleibt er erstmal vorsichtig. Die Hauptarbeit erledigen er, seine Frau und die Tochter. Dazu kommen drei Aushilfen.

Schütz sei auf die Stadt zugekommen mit der Idee, schildert Beigeordneter Denis Clauer, der sich schon auf einen Aperol Spritz mit Blick auf den Sonnenuntergang im Strecktal freut. „Wir begrüßen es ausdrücklich, dass wir den Besuchern in dieser Zeit eine facettenreiche Gastronomie in einem so wunderbaren Ambiente bieten können“, sagt Clauer.

V-Zeit gibt es seit 2008. Das Unternehmen ist in Pirmasens als Caterer für Messen wie Lebensart, La Vita und Bausalon bekannt. Außerdem beschickt Schütz noch den Belznickelmarkt und das Exe-Fest.