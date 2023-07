Der Johannesbrunnen fristet neben der Johanneskirche ein Schattendasein. Dabei ist er ein besonders schöner Brunnen.

Er steht ein bisschen abseits, der Johannisbrunnen. Flankiert und teils mitten drin von Tischen und Stühlen eines in unmittelbarer Nähe angesiedelten Bistros und der den Brunnen doch in den Schatten stellenden Johanneskirche, die von 1750 bis 1758 erbaut worden war, kann der Brunnen nicht den Glanz verbreiten, der ihm eigentlich zugedacht war.

Dennoch ist der Johannesbrunnen (oder doch Johannisbrunnen, beide Schreibweisen sind gängig) ein wahres Schmuckstück unter den Pirmasenser Brunnen. Konzipiert hat ihn die in Landau lebende und 2009 verstorbene Künstlerin Margot Stempel-Lebert. Die Künstlerin hat auch die im Innenhof des Hugo-Ball-Gymnasiums zu sehende Metallplastik „Das Planetensystem“ geschaffen.

Im Sommer anno 1997 wurde der Brunnen errichtet und eingeweiht. Die Kosten für den Brunnen lagen knapp unter einer halben Million Mark (nicht Euro). Der Bau folgte im Zuge der Umgestaltung des Platzes vor der Johanneskirche. Der Stadtrat hatte die Verkehrsregelung um die Einfahrt von der Schloss- in die Luisenstraße neu konzipiert. Da auch noch der Rheinland-Pfalz-Tag 1997 anstand und Pirmasens sich von seiner besten Seite zeigen wollte, ließ der Stadtrat richtig viel Geld sprudeln. Oberbürgermeister Robert Schelp und Bürgermeister Joseph Krekeler weihten 1997 den Brunnen ein – bei Regen.

Zuvor als Modell im Schaufenster ausgestellt

Dort, wo früher einmal ein Kriegerdenkmal im Stil von 1870 stand, wurde der Brunnen geplant und schließlich auch gebaut. Vor seiner Errichtung war ein Modell im Schaufenster der in unmittelbarer Nähe gelegenen Bausparkasse Badenia zu sehen gewesen. Auf drei großen achteckigen Stufen erhebt sich der Brunnen mit einem Durchmesser von 3,80 Meter. Aus der Schale wächst eine schlanke Säule empor, die von einer fast lebensgroßen Figur des Johannes gekrönt wird.

Die Plastik war in München gegossen worden. Johannes hält einen Stab in der linken und eine Schale in der rechten Hand. Vom äußeren Brunnenrand sprühen acht Düsen Fontänen in die Brunnenmitte und von der Brunnenmitte speien vier Fische Wasserfontänen in die entgegengesetzte Richtung. Der Johannesbrunnen verbraucht im Schnitt 78 Kubikmeter Wasser im Jahr und sorgt angesichts der stets wärmer werdenden Sommer mit seinen Hitzeperioden insbesondere bei seinen jungen Besuchern für erfrischende Momente.