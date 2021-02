Das Schicksal von Nicole Forst hat viele Südwestpfälzer bewegt. Der Blutkrebs schien überwunden. Jetzt hat das Mädchen einen Rückfall erlitten.

Vor einem Jahr sah alles perfekt aus für Nicole Forst. Nach einer Knochenmarktransplantation ging es dem Pirmasenser Mädchen wieder gut. Der Blutkrebs schien überwunden, die ständigen Untersuchungen wurden weniger. Jetzt gab es einen Rückfall. Nicole ist wieder in einer Freiburger Spezialklinik. Familie Forst setzt ihre Hoffnungen in eine neue Therapie aus den USA.

Der Fall von Nicole hatte die Pirmasenser sehr bewegt. Die Regenbogen-Kinderhilfe startete eine Spendenkampagne und die Landgraf-Ludwig-Realschule eine Typisierungsaktion, um einen passenden Stammzellenspender für die damals dreijährige Nicole zu finden. Das normalerweise fröhliche und aufgeweckte Mädchen fand den Spender schließlich in ihrer kleineren Schwester. Die Therapie schlug gut an und die Eltern dachten schon an die Einschulung von Nicole, als vor drei Wochen die Leukämie zurückkam.

Es sei keine neue Leukämie, sondern die Variante, die vor drei Jahren mit der Transplantation behandelt wurde, erzählt der Vater Daniel Forst. Es folgten zwei Wochen in der Uniklinik Homburg und seit einer Woche liegt Nicole wieder in einer Freiburger Spezialklinik. Dort sei die Behandlung mit einer neuartigen Car-T-Zellentherapie erwogen worden. Dazu wird Nicole Blut abgenommen und die T-Zellen ihres Blutes gentechnisch so verändert, dass sie Antigene für den Kampf gegen den Krebs bilden. Dieser Prozess geschieht laut Daniel Forst in einem Speziallabor in den USA. Von dort kommen die T-Zellen dann zurück nach Deutschland, wo sie Nicole verabreicht werden könnten.

Die Spezialisten in Freiburg hoffen, dass diese Therapie anschlägt. Ansonsten könnte bei der inzwischen siebenjährigen Nicole eine weitere Transplantation nötig sein, fürchtet Daniel Forst. Die Familie sei durch den Rückfall geschockt, erzählt der Vater. Nicole selbst sei inzwischen wieder sehr geschwächt. Probleme bereiten der Familie auch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Der Kontakt zum Kind in der Klinik sei nicht so einfach. Mutter und Vater müssten immer Tests machen. Daniel Forst hofft, in der kommenden Woche Nicole wieder zuhause zu haben. Allerdings nur für wenige Tage, dann folge der nächste Klinikaufenthalt.