Wieder gelang den Handballerinnen des TV Hauenstein ein Blitzstart – und am Ende die Überraschung bei dem bislang in der Oberliga ungeschlagenen TuS Heiligenstein. Mit 26:23 (15:8) gewann der TVH und weist nun 4:4 Punkte auf.

In den ersten 20 Minuten spielten die Hauensteinerinnen Handball wie aus einem Guss. Aus einer starken Deckung heraus wurde der Ball vorne sauber durch die eigenen Reihen gespielt, und am Ende standen starke Abschlüsse. Resultat war eine 10:3-Führung nach 15 Minuten. Der Sieben-Tore-Vorsprung wurde bis zur Pause verteidigt.

„Großes Kompliment“

„Danach haben wir uns das Leben selbst etwas schwer gemacht“, sagt Trainer Björn Stoll. Es wurden einige freie Bälle verworfen, und auch von der Strafwurflinie wackelten plötzlich die TVH-Schützinnen Lena Seibel, Laura Fuchs und Susie Dausch. Heiligenstein kam schnell in Schlagdistanz, die 50 Zuschauer in der Halle wachten auf. Stoll nahm eine Auszeit, doch eine Minute später fiel der Anschlusstreffer (21:20/48.). Stoll: „Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die bei sich geblieben ist und die Ruhe bewahrt hat. Dann kam auch das Spielglück wieder zurück, der Gegner machte Fehler, und wir haben es kämpferisch ins Ziel gerettet.“ Sein Team dann wieder auf 26:21 (58.) davon.

SO SPIELTEN SIE