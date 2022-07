Der achtjährige Snot ist ein kleiner Chaot, und er ist blind. Er macht sich daraus aber wenig, ist sehr aktiv und voller Freude. Dabei muss man ihn manchmal etwas bremsen. Zu Menschen ist er sehr freundlich, bindet sich schnell und sucht ihre Nähe.

Mit Katzen sowie Kleintieren ist der nicht kastrierte Snot leider nicht verträglich. „Bei anderen Hunden müssten wir die Sympathie testen“, sagen die Betreuer im Tierheim. „Bei uns streitet er gerne mal und ist durch seine Blindheit manchmal ein wenig aufdringlich. Wir sehen Snot deshalb eher als Einzelhund in einem Haushalt ohne Katzen und Kleintiere oder bei einer Familie mit einem geduldigen, gelassenen und gutmütigen Zweithund.“ Snot wird zudem als ein netter und liebenswerter Kerl beschrieben, den die Gassigeher und Mitarbeiter des Tierheims sehr ins Herz geschlossen haben.

Wer Snot die Chance auf einen neuen Start geben will, kann sich für weitere Infos und eine Terminvereinbarung unter Telefon 06331 65977 oder per Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de melden.