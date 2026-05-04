Der Elwetritsche-Pokal des Turnvereins Dahn ist – rein sportlich betrachtet – ein Vorbereitungswettkampf. Doch er hat seinen ganz besonderen Reiz.

Die weiteste Anreise zu dem zweitägigen Freundschaftsturnier hatten die Sportgymnastinnen des Charlottenburger TSV. Die Berlinerinnen kommen viel herum, starten auch im Ausland, doch das Turnier in Dahn brachte ihnen für die Erfolge in der Kategorie II (zehn bis zwölf Jahre), wo sie am Samstag im Team-Wettbewerb die ersten vier Ränge unter 14 Mannschaften belegten, ein außergewöhnliches Souvenir, auf das sie sichtlich stolz waren: den von einer Künstlerin gestalteten Elwetritsche-Pokal, ein echtes Unikat.

In der Kategorie III (13 Jahre und älter) dominierten dagegen das erste Team des TV Dahn mit den Bundesliga-Gymnastinnen Marie Laux und Marie Decker, die zusammen fünf Wertungen über 20 Punkte erreichten. Das zweite Dahner Duo in dieser Klasse, die nicht ganz fehlerfreien Anni Schmitt und Mia Keller, belegte Rang drei unter fünf Teams. In Kategorie I (sieben bis neun Jahre) kamen die Dahnerinnen Merle Böhm, Michaela Farbacher und Leni Hunsicker auf Rang zwei unter sieben Teams.

„Komplett üerarbeitet“

In den Gruppen-Wettbewerben am Sonntag war TVD-Trainerin Aline Kriebel zufrieden mit ihren Schülerinnen. Nach dem konkurrenzlosen Sieg in Kategorie II ist sie „sehr zuversichtlich“ für die Bundesnachwuchsmeisterschaft am nächsten Wochenende in Gütersloh. Die ebenfalls konkurrenzlose Meisterklasse-Gruppe offenbarte bei ihrer Reifen-Keulen-Übung einige Unsicherheiten, was Aline Kriebel aber nicht wunderte: „Die Übung, die wir in den Osterferien komplett überarbeitet haben, ist so komplex. Das braucht einige Zeit.“