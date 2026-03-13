Wieder mittendrin statt nur dabei im Kampf um den Zweitliga-Verbleib sind die Keglerinnen des ESV Pirmasens. Am Sonntag kommt Bayreuth.

Drei Zähler aus den beiden vergangenen Partien, die ausgerechnet gegen zwei der Top-3-Teams der 2. Bundesliga eingefahren wurden, machten das Tabellenbild aus Pirmasenser Sicht wieder erfreulicher. Der ESV ist erstmals seit Anfang Oktober nicht mehr Tabellenletzter und hat auch nur noch einen Punkt Rückstand auf Rang acht, der am Rundenende den Klassenerhalt bedeuten würde. „Das ist natürlich schön, zumal wir an Weihnachten noch alle sehr betrübt waren“, sagt ESV-Sportwartin Melanie Wetzel, die das Remis vor knapp zwei Wochen beim Tabellenzweiten, dem SKK Unter Uns Bad Neustadt, als „sensationell“ bezeichnet.

Dass die Eisenbahnerinnen wieder punkten, liege daran, dass nun auch mal das Glück auf ihrer Seite ist. Schon zu oft in dieser Saison hätten die Pirmasenserinnen Pech gehabt– wie im Hinspiel gegen den kommenden Gegner. In Bayreuth fehlten Gudrun Weber lediglich drei Kegel, dann hätte der ESV auch dort einen Zähler mit nach Hause genommen. Dies zeigt: Am Sonntag (Beginn: 13 Uhr) ist gegen den Tabellensechsten aus Franken etwas drin. Wetzel: „Wir haben den Heimvorteil und wollen den Aufwind mitnehmen.“

Machbares Restprogramm

Sollte der erhoffte Sieg eingefahren werden, sieht es mit Blick aufs Restprogramm in Sachen Klassenverbleib sehr gut aus. Die Eisenbahnerinnen kegeln noch bei Schlusslicht Schott Mainz, dann kommt der Drittletzte, der KSC Mörfelden, an den Pirmasenser Hauptbahnhof. „Sollten wir in Mainz nicht gewinnen, haben wir es einfach nicht verdient, in der Klasse zu bleiben. Sollten wir gegen Mainz und Mörfelden gewinnen, müssen wir schauen, wie es vor dem letzten Spieltag beim TSV Breitengüßbach aussieht“, sagt die mitspielende Sportwartin.

Sie kündigt eine personelle Veränderung an. Ann-Katrin Schütze, die in Bad Neustadt eingewechselt wurde, rückt anstelle von Lena Jahreiß ins Start-Sextett. Außerdem kegeln ihre Schwester Luisa-Marie Neu, Alisa Bimber, Almut Neu, Melanie Wetzel und Marie-Luise Schmitt.