Den Liebhabern klassischer Musik wurde am Dienstag in Pirmasens eine Perle geboten, wie sie ansonsten nur in ganz großen Konzerthäusern zu finden ist: Die 19-jährige Violinistin Anna Schultsz gastierte zusammen mit der Polnischen Kammerphilharmonie Sopot in der Festhalle.

Das besondere Konzert ist der Mozartgesellschaft Dortmund zu verdanken, dessen Stipendiatin in diesem Jahr die Violinistin Anna Schultsz ist. Mit ihrer Präzision, ihrer Leidenschaft und ihrer Liebe