2017 waren sie zuletzt in Pirmasens, davor 2015. Beide Male im Musikclub Quasimoto. Am 20. Juni kommen die Hooters nun wieder in die Region, in die Saarbrücker Garage – wenn Corona keinen Strich durch die Planung macht.

Zahlreiche Künstler sagen im aktuellen Lockdown der Kultur jetzt schon im Sommer geplante Konzerte ab und verschieben sie zum Teil sogar in das Jahr 2022. Nicht so die Hooters. In ihrem Konzertkalender ist weiterhin der 20. Juni für ein Konzert ihrer „20+20+1 – 40th Anniversary Tour“ in der Saarbrücker Garage reserviert. Eigentlich hätte das Konzert schon am 16. Juni vergangenen Jahres stattfinden sollen.

„Wir sind stolz darauf, ,20 + 20’, unsere 40-jährige Jubiläumstour, anzukündigen“, sagt Rob Hyman, der neben Eric Bazilian der Kopf der Band ist. „Es ist kaum zu glauben, dass seit unserer ersten Show im Juni 1980 in einem kleinen Veranstaltungsort in der Nähe unserer Heimatstadt Philadelphia so viel Zeit vergangen ist. Seitdem hat unsere fantastische gemeinsame Fahrt alle unsere Hoffnungen und Träume für unsere kleine Rock'n'Roll-Band übertroffen“, sagt Hyman weiter. „Es hat uns von den funkigsten Clubs von Philly zu unglaublichen Reisen um die Welt mit Konzerten in Australien, Japan, Kanada und vor allem in Europa geführt, wo wir ab 1987 ein loyales und enthusiastisches Publikum gefunden haben und das bis heute andauert.“ Deutschland sei für die Hooters zu einer „zweiten Heimat“ geworden, freut sich Hyman, nun endlich die im vergangenen Jahr abgesagten Konzerte nachholen zu dürfen.

So waren auch bei den beiden Konzerte im Pirmasenser Musikclub Quasimoto 2015 und 2017 jeweils über 500 Besucher. Und die waren begeistert, wie Stefan Folz damals in der RHEINPFALZ berichtete: Die Band bezauberte durch „das perfekten Zusammenspiel der sechs Bandmitglieder. Jeder ein begnadeter Solist, aber dennoch gemeinsam und gleichberechtigt auf der Bühne. Ein Konzept, das die exzellente Qualität des mehr als zweistündigen Auftritts mit erklärt. Dass alle neben ihren Instrumenten auch den Gesang beherrschten, sei nur am Rande angemerkt. Das Ergebnis dieses kleinen Chors allerdings war genial und verlieh selbst altbekannten Songs ganz neue Qualitäten.“

Als The Hooters 1980 erstmals in der Musikszene von Philadelphia auftauchten, eroberten sie mit rasanter Geschwindigkeit die amerikanische Ostküste. Ihre Mischung aus Ska, Reggae und Rock’n’Roll machten ihren frischen und kraftvollen Sound so erfolgreich. 1983 veröffentlichten sie ihr erstes Independent-Album „Amore“, das unter anderem einen ihrer größten Hits „All You Zombies“ enthält. Schon 1986 haben die Hooters vier Hit-Singles in der Tasche und sind fast ununterbrochen auf Tour. Ein Jahr zuvor noch recht unbekannt, teilt die Band nun die Bühnen mit Künstlern wie U2, The Police, Bryan Adams, Lou Reed und Peter Gabriel. 1987 bringen die Hooters „One Way Home“ raus, auf dem der berühmte Hit „Johnny B“ zu finden ist.

Rob Hyman und Eric Bazilian stellten ihre Talente als Musiker und Songschreiber auch anderen Künstlern zur Verfügung, darunter Taj Mahal, Mick Jagger, Willie Nelson, Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Cyndi Lauper („Time After Time“ war für mehrere Grammys nominiert).

Infos

Karten gibt es ab 42,25 Euro unter anderem bei eventim.de und garage-sb.de.