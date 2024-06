Der Pirmasenser Giovanni Balistreri (37) stellt am Freitag im Pirmasenser Walhalla-Kino seinen ersten langen Spielfilm vor: „The Destroyer“ ist ein Actionfilm, ein Kampfsport-Film, es geht um einen Auftragskiller. Der Film wurde komplett an mehreren Schauplätzen in Pirmasens gedreht. Das Besondere dabei ist der sechsfache Giovanni.

Giovanni Balistreri, ein Italiener mit Wurzeln in Sizilien, 1986 in Pirmasens