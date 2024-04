Der Test mit den Parksensoren hätte offensiv von der Verwaltung kommuniziert werden müssen. Alles andere lässt Raum für Spekulationen.

Wer eine Überwachungsparanoia hat, darf sich mit gutem Grund vor den kleinen gelb-schwarzen Sensoren auf dem Asphalt fürchten. Die ersten 20 Stück sind mit noblen Motiven nur an Stellen installiert worden, wo es wirklich gefährlich würde, wenn dort ein Auto steht. Beispielsweise in der Bahnhofstraße vor dem früheren Sitz der RHEINPFALZ, wobei fraglich ist, wieso dort für die Feuerwehr oder den Rettungsdienst ein Platz freigehalten werden muss. Die harmlos wirkenden Sensoren können aber noch viel mehr, wenn sie erstmal in größerer Zahl in der Stadt verteilt werden. Zusammen mit den vielen anderen Sensoren, die von der Stadtspitze an Bäumen, über Ampeln und vielleicht ganz anderen Stellen installiert wurden, die noch nicht bekannt sind, können smarte Rechner mit der berühmten Künstlichen Intelligenz ganz andere Schlüsse ziehen, als es ein Ordnungsamtsmitarbeiter mit dem einst üblichen Notizblock je getan haben könnte. Der Überwachungsstaat rückt wieder ein kleines Stück näher und das ist nicht übertrieben. Ziemlich ungeschickt war der heimliche Start des Projekts. Das war alles andere als vertrauensbildend.