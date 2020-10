Der Arbeitskreis Geschichte der Juden in Pirmasens lädt für Donnerstag, 22. Oktober, zu einer Veranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags der Deportation von über 6500 Menschen jüdischen Glaubens nach Gurs ein. „Hunderte waren in unserer Region davon betroffen“, sagt Karola Streppel vom Arbeitskreis. Mehrere Kinder, die nach La Guette gerettet worden waren, konnten ihre Eltern noch einmal in Gurs besuchen. Sie wurden laut Streppel Zeugen der unsäglichen Zustände in dem völlig überfüllten und unterversorgten Lager in Gurs.

Frank Eschrich wird in das Thema Internierungslager Gurs einführen und über den Stand seiner Recherchen zu den Pirmasenser Gurs-Opfern berichten, die entweder hier geboren wurden oder längere Zeit in Pirmasens gelebt haben.

Im zweiten Teil wird Karola Streppel über die schlechten Lebensbedingungen der Pirmasenser La Guette-Kinder ab Herbst 1940 bis Anfang 1942 und das Schicksal ihrer Eltern berichten. Auch das Schicksal der Familie Basnizki und die Rettung der Kinder aus Gurs wird ein Thema sein. Anhand eines Interviews mit Ruth Strauß aus Waldfischbach wird berichtet, wie erschüttert sie war, ihre Mutter in diesem elenden Zustand in Gurs zu sehen.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Luthersaal der Lutherkirche, Pfarrgasse 6 a (gegenüber dem Eingang zum Lutherkindergarten); bitte Mund- und Nasenbedeckung mitbringen und die Sicherheitsabstände einhalten; Rückfragen unter 06331/6818815 oder 0179/2269992.