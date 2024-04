Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dennis Brödel spielt am Sonntag in der Fußball-Landesliga mit den abstiegsbedrohten Sportfreunden Bundenthal gegen seinen künftigen Verein, dem auf Rang drei liegenden TSC Zweibrücken. Peter Seibel sprach mit dem schnellen Angreifer.

Herr Brödel, Ihr Tor in der Nachspielzeit brachte den Sportfreunden Bundenthal am vergangenen Sonntag beim VfR Kaiserslautern den 2:1-Sieg und drei wichtige Punkte. Aktuell steht Ihre Mannschaft damit in der Tabelle „über dem Strich“. Wie sehen Sie die Chancen von Bundenthal, auch nächste Saison in der Landesliga zu spielen?

Es