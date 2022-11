Denis Jung wird in der nächsten Saison den Fußball-Landesligisten SC Weselberg trainieren. SCW-Vorsitzender Stefan Zimmermann gab bekannt, dass „in Abstimmung“ mit dem jetzigen Coach Felix Assel der Pirmasenser Denis Jung nächste Runde Trainer in Weselberg sein wird. Der Sohn von Ex-Zweitligatrainer Robert Jung arbeitete in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich beim SV Hinterweidenthal, den er in die Landesliga führte und dort etablierte.