Denis Clauer ist Beigeordneter der Stadt Pirmasens. Er hat kaum Apps auf seinem Smartphone, weil er dieses hauptsächlich für die Kommunikation benutzt. Beim Zeitung lesen und Musik hören greift Clauer gerne auf klassischere Konsumwege zurück.

Herr Clauer, in welchem Alter hatten Sie zum ersten Mal ein Smartphone?

Wann ich das erste Handy hatte, hätte ich gewusst, aber Smartphone – das ist ja quasi mit einer vernünftigen Internetverbindung. Ich schätze das war 2010.

Was sind Ihre drei Lieblings-Apps?

Ich benutzte tatsächlich kaum Apps. Am meisten verwende ich WhatsApp, das E-Mail-Postfach und Facebook.

Wer ist der berühmteste Kontakt in Ihrem Telefonbuch?

Ich habe keine berühmten Kontakte. Ich habe diverse Lokal- und Kommunalpolitiker. Da hört es dann aber auch schon auf. Da ist leider nichts Spannendes dabei.

Was sieht man auf dem letzten Foto in Ihrer Galerie?

Man sieht ein Familienfoto im Wald, weil wir in der letzten Woche mehrmals spazieren waren.

Was ist für Sie die wichtigste App auf Ihrem Smartphone und warum?

Die wichtigste App für mich ist WhatsApp. Ich benutze das Handy hauptsächlich als Kommunikationsmittel und weniger als Informationsmittel.

Wo liegt ihr Smartphone über Nacht?

Das liegt einen guten Meter von mir weg und weckt mich am Morgen. Da ich auch für den Katastrophenschutz zuständig bin, ist es wichtig, dass es immer in meiner Nähe ist, falls in der Nacht etwas ist, wo ich hin muss.

Was ist Ihre durchschnittliche tägliche Bildschirmzeit?

Manchmal sind es zwei Stunden, manchmal sind es aber auch nur zehn Minuten. Ich würde sagen durchschnittlich ist es eine Stunde am Tag.

Was ist das letzte Lied, dass Sie auf ihrem Smartphone gehört haben?

Keines, ich habe noch nie ein Lied über das Handy gehört. Wir haben zwar zuhause Spotify, aber da höre ich dann über die Stereoanlage Musik.

Welches soziale Netzwerk ist Ihr persönlicher Favorit?

Facebook, weil es dort auch Verlinkungen gibt. Wenn mich dann etwas interessiert kann ich direkt darauf klicken. Instagram ist letztendlich ja nur für Bilder.

Was ist das Erste, dass Sie nach dem Aufstehen auf Ihrem Smartphone nachschauen?

Ich drücke den Wecker aus. Nachschauen tue ich eigentlich nicht wirklich etwas. Heute Morgen hatte ich zwei WhatsApp-Nachrichten drauf, da schaue ich dann schon nach.

Mit wem haben Sie zuletzt auf WhatsApp geschrieben und warum?

Mit meiner Schwägerin. Ich sollte etwas erledigen, was sich dann aber erledigt hat.

Haben Sie die App der RHEINPFALZ installiert?

Nein, ich lese die Zeitung lieber in Papierform. Mit ist das zu anstrengend, auf dem kleinen Bildschirm die Zeitung digital zu lesen. Ich bin auch eher jemand, der gerne telefoniert.